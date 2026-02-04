両面マグネットで壁やスマホにピタッ！好きな高さ、好きな角度から動画撮影OK！マグネット式スマホスタンド″モバピタselfie″を新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、両面マグネットで壁やスマートフォンにピタッと固定でき、好きな角度で動画が撮れるMAGKEEP マグネット式スマホスタンド"モバピタselfie"を2月中旬より新発売いたします。
両手が自由になり、角度を自在に調整できるため、撮りたい画角が思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身ショット、座り・立ち・俯瞰など、シーンに合わせて角度を細かく調整でき、「置くだけ」で自然に盛れるベストな画角が作れます。
装着したままでも違和感がなく、撮影時は安定感のあるスマホグリップとして活躍。横置きにすれば、角度をつけたまま動画視聴ができるスマホスタンドとしても快適に使えます。接着面には、壁や端末を傷つけにくい柔らかなシリコン素材を採用しています。カラーは、ホワイト・ピンク・ブラックからお好みでお選びいただけます。
▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。
https://streaming.video-b.com/streaming/e6a381b83cc79d46a0718cd5660de82fa69c03e3
磁石が付く場所にスマートフォンを簡単固定!- 磁石が付く場所などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。
自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した撮影にもぴったり!
- 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。
- 簡単な角度調整で使いやすい向きに合わせられるため、撮影の幅が広がります。
- マグネット固定できるキッチンなどで使用可能。レシピ動画を見ながら調理ができます。
※コンロ周辺など高温になる場所では使用しないでください。
スマホグリップやスマホスタンドとしても使用可能- スマートフォンに装着したままでも違和感がなく、スマホグリップとしても使えます。
- 横向きに置いて、動画視聴用のスマホスタンドとして快適に楽しめます。
接着面は、壁や端末を傷つけにくい柔らかいシリコン製- 接着面は、壁や端末を傷つけにくい柔らかいシリコン製です。
MagSafe対応スマートフォンの背面に、マグネットで簡単に着脱可能- MagSafe対応スマートフォンの背面に、マグネットで簡単に着脱できます。
- MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
選べる3カラー- カラーは、ホワイト・ピンク・ブラックの3色展開。お好みやシーンに合わせてお選びいただけます。
環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
製品詳細
MAGKEEP マグネット式スマホスタンド
"モバピタselfie"ホワイト
型番：P-DSMMWWH
価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMMWWH.html
MAGKEEP マグネット式スマホスタンド
"モバピタselfie"ピンク
型番：P-DSMMWPN
価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMMWPN.html
MAGKEEP マグネット式スマホスタンド
"モバピタselfie"ブラック
型番：P-DSMMWBK
価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMMWBK.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260203-02/
ご購入はこちら
MAGKEEP マグネット式スマホスタンド "モバピタselfie"ブラック 型番：P-DSMMWBK
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJCCMD41/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJCCMD41/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550404945/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550404945.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550404945.html
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一