両面マグネットで壁やスマホにピタッ！好きな高さ、好きな角度から動画撮影OK！マグネット式スマホスタンド″モバピタselfie″を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、両面マグネットで壁やスマートフォンにピタッと固定でき、好きな角度で動画が撮れるMAGKEEP マグネット式スマホスタンド"モバピタselfie"を2月中旬より新発売いたします。



両手が自由になり、角度を自在に調整できるため、撮りたい画角が思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身ショット、座り・立ち・俯瞰など、シーンに合わせて角度を細かく調整でき、「置くだけ」で自然に盛れるベストな画角が作れます。

装着したままでも違和感がなく、撮影時は安定感のあるスマホグリップとして活躍。横置きにすれば、角度をつけたまま動画視聴ができるスマホスタンドとしても快適に使えます。接着面には、壁や端末を傷つけにくい柔らかなシリコン素材を採用しています。カラーは、ホワイト・ピンク・ブラックからお好みでお選びいただけます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/e6a381b83cc79d46a0718cd5660de82fa69c03e3

磁石が付く場所にスマートフォンを簡単固定!

自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した撮影にもぴったり!

- 磁石が付く場所などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。- 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。- 簡単な角度調整で使いやすい向きに合わせられるため、撮影の幅が広がります。- マグネット固定できるキッチンなどで使用可能。レシピ動画を見ながら調理ができます。※コンロ周辺など高温になる場所では使用しないでください。

スマホグリップやスマホスタンドとしても使用可能

- スマートフォンに装着したままでも違和感がなく、スマホグリップとしても使えます。- 横向きに置いて、動画視聴用のスマホスタンドとして快適に楽しめます。

接着面は、壁や端末を傷つけにくい柔らかいシリコン製

- 接着面は、壁や端末を傷つけにくい柔らかいシリコン製です。

MagSafe対応スマートフォンの背面に、マグネットで簡単に着脱可能

- MagSafe対応スマートフォンの背面に、マグネットで簡単に着脱できます。- MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。

選べる3カラー

- カラーは、ホワイト・ピンク・ブラックの3色展開。お好みやシーンに合わせてお選びいただけます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

MAGKEEP マグネット式スマホスタンド"モバピタselfie"ホワイト

型番：P-DSMMWWH

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMMWWH.html

MAGKEEP マグネット式スマホスタンド"モバピタselfie"ピンク

型番：P-DSMMWPN

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMMWPN.html

MAGKEEP マグネット式スマホスタンド"モバピタselfie"ブラック

型番：P-DSMMWBK

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMMWBK.html

