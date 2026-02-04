「ふるなび」で、茨城県日立市がチンパンジー放飼場の整備を目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）が、茨城県日立市のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】「チンパンジーたちがのびのび暮らせる森へ」 チンパンジーたちの暮らしを守るだけでなく、来園されるすべての方にとって安全で心地よい「学びの場」をつくるプロジェクトです。

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=944(https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=944)

《支援の概要》

日立市かみね動物園は、1957年に茨城県唯一の動物園として誕生して以来、動物の命の尊さと学びの場を提供してきました。現在は約100種540頭を飼育し、「動物の幸せ」と「来園者の学び」の両立を目指して段階的なリニューアルを続けています。

チンパンジー舎は2008年に改修され、9頭のチンパンジーが群れで自然な行動をとれる環境となりましたが、放飼場の擁壁がJAZAの安全基準（5m）に達していないという課題があります。そこで今回、擁壁を約1.2mかさ上げし、安全性を高めるとともに、視界や動線に配慮した観覧エリアの調整を行います。この整備は、チンパンジーの豊かな暮らしを守り、来園者や飼育員が安心して過ごせる環境を未来へ受け継ぐための重要な取り組みです。市民とともに植樹をして整えてきた放飼場「チンパンジーの森」を次世代につなぐため、みなさまからのご支援をいただければと思っております。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、チンパンジー放飼場の整備に活用されます。

■茨城県日立市（ひたちし）について

日本で最も広い関東平野の北端、茨城県の北東部にあり、西は阿武隈山系に連なり、東は雄大な太平洋に臨む、豊かな自然環境と穏やかな気候に恵まれた「四季折々の美しい自然を満喫できるまち」です。「HITACHI」発祥の地でもあり、掃除機や炊飯器、空気清浄機をはじめとした地元が誇る家電製品を多数ご用意しています。

茨城県日立市で人気の返礼品

・茨城県日立市の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=408(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=408)

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media