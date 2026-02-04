マルチギガでネットワークの高速化をサポート！全8ポートがPoE給電対応の10Gと2.5Gの2モデル、レイヤー2マルチギガPoE Webスマートスイッチを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、全8ポートがPoE給電に対応するレイヤー2マルチギガPoE Webスマートスイッチについて、10Gモデルと2.5Gモデルの2製品を2月上旬より新発売いたします。



オフィスや学校現場で増加する通信量に対応し、将来を見据えたネットワーク構築に貢献するレイヤー2マルチギガPoE Webスマートスイッチの8ポートモデルです。新設・既存のCat6環境に適した10ギガモデルと、既存のCat5e環境の高速化に適した2.5ギガモデルの2製品をラインアップしています。全ポートがPoE給電に対応しており、10ギガモデルは最大210WのIEEE 802.3af/at/bt、2.5ギガモデルは最大120WのIEEE 802.3af/atに対応します。PoE受電に対応する機器と組み合わせることで、AC100V電源がない場所にも機器を設置できます。水平設置に加え、19インチラックマウントや収納ボックス内、壁面などへの設置にも対応し、2.5ギガモデルはオプションのマグネットにより金属面への設置も可能です。管理者の負担軽減に役立つ各種機能やリモート管理サービス、省電力機能による運用コスト削減に加え、最大3年保証と有償の保守サービスをご用意し、法人ネットワークの安定した運用をしっかりと支援します。

レイヤー2マルチギガPoE Webスマートスイッチの8ポートモデル

10Gモデル：EHB-SX2B08F-PH

2.5Gモデル：EHB-SQ2B08F-PL

- 全ダウンリンクポートが10G対応の“EHB-SX2B08F-PH”と、2.5G対応の“EHB-SQ2B08F-PL”をラインアップ。Cat6A以上(10Gモデル)およびCat5e(2.5Gモデル)のLANケーブルのまま高速通信が可能です。- さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売りのSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。- Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、大掛かりな配線工事を行わずにフロア全体の高速・大容量ネットワーク化を実現できます。- 音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。- 全ダウンリンクポートが10Gに対応しており、Cat6A以上のLANケーブルと組み合わせることで10Gbpsの高速通信が可能です。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。▲ 10Gモデル製品画像製品型番：EHB-SX2B08F-PH▲ 上：製品前面下：左側面に静音ファンを装備- 全ダウンリンクポートが2.5Gに対応しており、既設のCat5e LANケーブルのまま高速通信が可能です。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。▲ 2.5Gモデル製品画像製品型番：EHB-SQ2B08F-PL▲ 上：製品前面下：左側面に静音ファンを装備

8ポートすべてがPoE給電に対応

- 8ポートすべてがPoE給電に対応し、PoE受電に対応する機器を使ったネットワークを構築できます。- 10Gモデルは、最大210WのIEEE 802.3af/at/bt(PoE++ Class8)給電に対応し、電力を多く必要とするWi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台でフロアのPoE給電と10Gネットワーク構築が可能です。- 2.5Gモデルは、最大120WのIEEE 802.3af/at(PoE+)給電に対応し、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台で既設のCat5e配線を活かしたフロアのPoE給電とネットワークの高速化が可能です。※構成イメージは、おもに10Gモデルのイメージです。PoE給電可能なアクセスポイントや台数については以下でご確認ください。（https://www.elecom.co.jp/support/list/network/poe/）

法人ネットワークを守る、高度なセキュリティと高信頼設計

- ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。- VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。- ・広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトラッキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。- ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。

過酷な現場にも対応する堅牢筐体に、高い静音性と設置性

- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。- 最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。- 19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。- 付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます(※1)。- 水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。設置場所に合わせた取り付け方法を柔軟に選べます。- さらに2.5Gモデルは、別売りのオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能です。※1：当社確認済み収納ボックスサイズ：横800×縦630×深さ250mm▲ 19インチラックへのマウント、壁面や収納ボックスへの固定に使える金具と、水平設置用のゴム足が付属▲ 2.5Gモデルは別売りのオプションで、金属面への設置も可能

管理者の負担や運用コストを削減し、ネットワーク運用を効率化

- 機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。- ポートミラー機能に対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。- ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェースを採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースで、不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。- 運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。- らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]：負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較▲ WebUI管理画面-ダッシュボード 画面イメージ▲ アドミリンク管理画面 画面イメージ

法人運用に安心の保証と保守サービス

- 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。（ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。）- 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 伝送速度：[10Gモデル]10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、[2.5Gモデル]2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)- 準拠規格：[10Gモデル]IEEE802.3an、IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、[2.5Gモデル]IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3- コネクター形状：RJ-45×8、SFP×2(SFP+ 10G/1G対応)- 適合ケーブル：[10Gモデル]10GBASE-T：UTPカテゴリー6A以上、5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T：UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX：UTPカテゴリー5以上、[2.5Gモデル]2.5GBASE-T/1000BASE-T：UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX：UTPカテゴリー5以上- MACアドレス登録数：[10Gモデル]32,768件(全ポート合計)、[2.5Gモデル]16,384件(全ポート合計)- ジャンボフレーム：対応(12Kbytes)- PoE仕様：[10Gモデル]IEEE 802.3af/at/bt(PoE++,Class8)準拠、[2.5Gモデル]IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠- PoE電源供給能力：[10Gモデル]bt規格：90.0W/1ポート(最大) at規格：30.0W/1ポート(最大) af規格：15.4W/1ポート(最大) 合計210Wまで、[2.5Gモデル]at規格：30.0W/1ポート(最大) af規格：15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで- PoE給電方式：[10Gモデル]bt規格：Alternative A+B、af/at規格：Alternative A、[2.5Gモデル]Alternative A- VLAN：VLANグループ数：256、VLAN ID：1-4094、タグVLAN対応(VLAN学習方式はIVL/SVL切り替え可能(初期値：IVL))- その他の搭載機能：QoS/ポートミラーリング/IEEE802.1X認証/SNMP/SNMP TRAP/Syslog/スパニングツリー/ストームコントロール/トランキング(リンクアグリゲーション)/IGMP Snooping/MLD Snooping- 電源仕様：内蔵電源、入力電圧：AC100～240V±10% 50/60Hz- 消費電力：[10Gモデル]285.1W(最大)、[2.5Gモデル]148.8W(最大)- 外形寸法：[10Gモデル] 幅約330×奥行約230×高さ約44mm(本体のみ)、[2.5Gモデル]幅約330×奥行約230×高さ約44mm(本体のみ)- 質量：[10Gモデル]約2.9kg(本体のみ)、[2.5Gモデル]約2.5kg(本体のみ)- 動作時環境条件：温度：0℃～50℃ 湿度：10%～90%(ただし結露なきこと)- MTBF：[10Gモデル]376,000時間@25℃、142,000時間@50℃、[2.5Gモデル]647,000時間@25℃、216,000時間@50℃- おもな付属品：専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)×1、3ピン-2ピン変換アダプター×1、ACケーブル抜け防止バンド×1、19インチラック取付金具×2(取付ネジ×8)、ゴム足×4

製品詳細

[10Gモデル]

型番：EHB-SX2B08F-PH

価格：\128,007（標準価格）\116,370（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHB-SX2B08F-PH.html

[2.5Gモデル]

型番：EHB-SQ2B08F-PL

価格：\78,001（標準価格）\70,910（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHB-SQ2B08F-PL.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一