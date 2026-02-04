【出展決定】「支援者ケアを常識に」NPO helpwellが『Next Teachers′ Party 2026』に参画！新人教員へ「自分をケアする」大切さを伝え、一人で抱え込まない環境をバックアップ

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』において、「特定非営利活動法人helpwell」のブース出展が決定したことをお知らせいたします。

■ 出展の背景：「支援する人」こそ、ケアが必要な存在である

教員の世界では、責任感の強さゆえに「自分一人で解決しなければならない」と思い込み、自らのケアを後回しにして孤立してしまう若手が少なくありません。

特定非営利活動法人helpwellは、「支援者ケアを常識に」をパーパスに掲げ、組織開発やメンタルヘルスケアの啓発を行っているNPO法人です。

今回、これから教壇に立つ学生たちに対し、「支援者である教員自身が、まず大切にされ、ケアされることが当たり前の文化をつくる」という視点を届けるため、同法人の参画が決定いたしました。

■ ブース出展について

当日は、helpwellのメンバーがブースを出展します。

「支援者が健やかに活動し続けるためのケア」をポジティブに捉え直す同法人の理念や活動に触れる場を提供し、参加した学生が、4月からの教員生活において自身の「心理的な安全性」を保ち、持続可能な働き方をするためのヒントを得られる機会を創出します。

特定非営利活動法人helpwellロゴ

■ 特定非営利活動法人helpwell について

「支援者ケアを常識に」をパーパスに、ウェルビーイングな組織づくりや、メンタルヘルス不調の予防・啓発活動を行っているNPO法人です。対人支援職をはじめとする「支援者」が、弱さを認め合い、安心して働き続けられる環境の実現を目指しています。

URL：https://helpwell.studio.site/

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

・ イベント名: 新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers' Party 2026』

・ 日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・ 会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・ 主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・ 共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

・ 特別パートナー: 一般社団法人地方Web3連携協会

・ 出展: 中学校てらす、特定非営利活動法人helpwell、大日本図書株式会社 他

・ 詳細: https://peatix.com/event/4622227

『Next Teachers' Party2026』は2月24日に港区立産業振興センターにて開催される。

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。