「AQUAPLUS FEBRUARY SALE」開催中！「うたわれるもの」シリーズなど、人気タイトルの数々が最大50％OFF！

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2026年2月4日（水）から2026年2月27日（金）までの期間限定で、PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップ、Steam(R)ストアにて「AQUAPLUS FEBRUARY SALE」を開催いたします。

本セールでは、『うたわれるもの』シリーズをはじめ、『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』や『ToHeart』、『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』などのアクアプラスタイトルのダウンロード版ゲームをお求めやすい価格でご購入いただけます。

■セール期間

▼PlayStation(TM)Store：2026年2月4日（水）～ 2026年2月25日（水）

▼ニンテンドーeショップ：2026年2月13日（金）～ 2026年2月27日（金）

▼Steam(R)ストア：2026年2月13日（金）～ 2026年2月27日（金）

※タイトルによって対応機種や価格、セール期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※ご購入の際はセール価格になっていることをご確認ください。

■セール対象タイトル

▼PlayStation(TM)Store（https://store.playstation.com/)

〇『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』

通常価格：8,580円（税込）

⇒セール価格：4,290円（税込） ※50％OFF

〇『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』

通常価格：6,600円（税込）

⇒セール価格：3,300円（税込） ※50％OFF

〇『義賊探偵ノスリ』

通常価格：4,180円（税込）

⇒セール価格：2,090円（税込） ※50％OFF

▼ニンテンドーeショップ（https://store-jp.nintendo.com/)

〇『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』

通常価格：5,280円（税込）

⇒セール価格：3,168円（税込） ※40％OFF

※関連DLCも40％OFF

〇『うたわれるもの 偽りの仮面』

通常価格：5,280円（税込）

⇒セール価格：3,168円（税込） ※40％OFF

※関連DLCも40％OFF

〇『うたわれるもの 二人の白皇』

通常価格：5,280円（税込）

⇒セール価格：3,168円（税込） ※40％OFF

※関連DLCも40％OFF

〇『ToHeart』

通常価格：3,080円（税込）

⇒セール価格：2,156円（税込） ※30％OFF

※関連DLCも30％OFF

▼Steam(R)ストア（https://store.steampowered.com/developer/aquaplus）

〇『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』

通常価格：8,580円（税込）

⇒セール価格：4,290円（税込） ※50％OFF

〇『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』

通常価格：6,600円（税込）

⇒セール価格：3,300円（税込） ※50％OFF

※関連DLCも50％OFF

〇『うたわれるもの 偽りの仮面』

通常価格：3,980円（税込）

⇒セール価格：1,990円（税込） ※50％OFF

※関連DLCも50％OFF

〇『うたわれるもの 二人の白皇』

通常価格：3,980円（税込）

⇒セール価格：1,990円（税込） ※50％OFF

〇『うたわれるもの斬』

通常価格：3,980円（税込）

⇒セール価格：3,582円（税込） ※10％off

※関連DLCも10％off

〇『ToHeart』

通常価格：3,080円（税込）

⇒セール価格：2,156円（税込） ※30％OFF

※関連DLCも30％OFF

〇『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』

通常価格：2,490円（税込）

⇒セール価格：1,245円（税込） ※50％OFF

〇『ToHeart2ダンジョントラベラーズ』

通常価格：1,980円（税込）

⇒セール価格：990円（税込） ※50％OFF

※閲覧にはSteamアカウントの登録が必要です

