夢を追うジュニアアスリートを応援！三遠ネオフェニックスと学ぶバスケットボールクリニック＆栄養講座 開催決定

株式会社エメトレ

世界を目指すアスリートを応援するサプリメントブランド「SENOBIRU(セノビル)」を展開する株式会社エメトレ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：千明 哲治、以下「エメトレ」）は、B.LEAGUE・三遠ネオフェニックスと2026年2月28日（土）、愛知県豊橋市にて【バスケットボールクリニック＆栄養講座】を開催いたします。

本イベントは、小学1～6年生を対象に、プロクラブの育成現場で指導を行うアカデミーコーチによる実技指導と、公認スポーツ栄養士による成長期に欠かせない栄養講座を組み合わせた、成長期に特化した育成プログラムです。

近年、競技レベルの高度化や生活環境の変化により、ジュニア世代のスポーツ育成において、技術指導だけでなく、栄養や生活習慣まで含めた総合的なサポートの重要性が高まっています。今回は、地域の子どもたちに向けて、競技と栄養を融合させた育成機会を提供し、健やかな成長とスポーツ文化の発展に貢献します。

◆イベントの特徴

１.プロクラブ育成現場の指導を体感できる実践型クリニック

三遠ネオフェニックスのアカデミーコーチが講師を務め、プロクラブの育成現場で実際に行われているトレーニング理論をもとに、年齢やレベルに応じた実技指導を実施。基礎技術の習得だけでなく、正しい身体の使い方やケガ予防につながる動きづくりなど、成長期に身につけたい重要ポイントを楽しく学びます。

２.公認スポーツ栄養士による「親子で学ぶ」栄養講座

栄養講座では、公認スポーツ栄養士・喜多みのり氏が登壇。成長期に必要な栄養の考え方や、競技力向上と健康的な成長を支える食事のポイントを、親子で分かりやすく学べる内容となっています。忙しい家庭でもすぐに実践できる工夫や献立例など、日常生活に活かせる実践的なアドバイスを提供します。

◆開催概要

イベント名： 三遠ネオフェニックス × SENOBIRU バスケットボールクリニック＆栄養講座

開催日時： 2026年2月28日（土）9:30～11:40 ※9:00受付

会場： 豊橋市総合体育館 サブアリーナ

（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）

対象： 小学1～6年生

定員： 60名（1～3年生：30名／4～6年生：30名）

主催： SENOBIRU（株式会社エメトレ）

協力： 三遠ネオフェニックス

講師：

・バスケットボールクリニック：三遠ネオフェニックス アカデミーコーチ

・栄養講座：公認スポーツ栄養士 喜多みのり 氏



■申込フォーム

URL：https://forms.gle/zNreBT3fRd5hzepe9

◆SENOIBRUについて

エメトレが展開するサプリメントブランド「SENOBIRU」では、「背伸びするから、強くなる。」をブランドスローガンに、お子さまの成長をサポートするアルギニンを高配合したサプリメント「DR.SENOBIRU」の販売や、ジュニアアスリートを応援するYouTubeチャンネル「To be Stronger」の運営、未来の日本代表やプロアスリートを目指す子どもたちの夢を応援するプログラム「チームセノビル」など、高い目標を持つ未来のアスリートを応援する様々な活動を展開しています。

SENOBIRU公式サイト

https://senobiru.com/