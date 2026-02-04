【’47（フォーティーセブン）】2026年ディズニーデザインコレクション第1弾を発表。ミッキーマウス7色・ミニーマウス3色のカラーバリエーションにキッズサイズを加えた13モデルを2月5日（木）より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、2026年に展開するディズニーデザインコレクションの第1弾として、ミッキーマウスおよびミニーマウスをモチーフにした新作キャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて2月5日（木）より発売いたします。

本コレクションは、昨年のディズニーデザインコレクションからカラーバリエーションを拡充し、ミッキーマウスは7色、ミニーマウスは3色をラインアップします。

さらに、キッズサイズとして、ミッキーマウス2色、ミニーマウス1色の全3モデル（ブラック、サンドストーム、ピンク）を展開。親子でリンクコーディネートをお楽しみいただけます。’47を代表する定番シルエット「CLEAN UP」を採用することで、柔らかなかぶり心地と自然なフィット感を備え、日常のスタイリングに取り入れやすい仕上がりとなっています。

全体のカラーは、’47らしいナチュラルな色合いを基調とし、服装やシーンを選ばず日常に自然となじむデザインに。’47が強みとするカラーバリエーションを活かし、選択肢の広がりを感じられるコレクションです。

’47では本コレクションを皮切りに、今シーズンは 2月から5月まで毎月、ディズニーデザインコレクションを順次発表していく予定です。

【'47 DISNEY DESIGN COLLECTION】

ラインアップの一例 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,620 円

[’47 CLEAN UP] 各 4,180 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/disney

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)