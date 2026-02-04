近藤千尋プロデュースブランド「AJUGA.」、3月4日よりルミネ新宿 ルミネ2にてポップアップストアをオープン

株式会社SHIFFON

株式会社SHIFFON（本社：東京都港区、代表取締役：西村 健太、以下「SHIFFON」）が展開する、モデルでタレントの近藤千尋さんプロデュースブランド「AJUGA.（アジュガ）」は、2026年3月4日（水）から3月11日（水）まで、東京都のルミネ新宿 ルミネ2にてポップアップストアをオープンします。

このたび開催するポップアップストアでは、人気アイテムの限定カラーや先行販売アイテムを展開するほか、購入金額に応じてノベルティのプレゼントや近藤千尋さんとの2ショット撮影会も開催予定。

いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

AJUGA. POP-UP SHOP in TOKYO/SHINJUKU

開催期間：2026年3月4日（水）～3月11日（水）

営業時間：11:00～21:00

住所：ルミネ新宿 ルミネ2 2F EVENT SPACE

〒160-0022 新宿区新宿3-38-2

特設ページ：https://ajuga-official.jp/blogs/special/2026lumine_popup

■POP-UP SHOP限定アイテム

シアードット フリルワンピース

シアー素材に浮かび上がるジャガードドットが、大人かわいい印象を演出するワンピース。

繊細な透け感と立体的なドット柄が、1枚で着映えする主役級アイテムです。

▼COLOR

オフホワイト

ピンクベージュ（★POP-UP限定カラー）

ブラック

▼SIZE

FREE SIZE

▼PRICE

\24,500（tax in）

シアージャガードフラワーカットソー

立体感のある小花柄のシアージャガード素材に、同色のチュールを重ねた2枚仕立てのカットソー。

透け感を活かしたレイヤードデザインで、奥行きのある表情に仕上げました。

▼COLOR

アイボリー

ライトピンク（★POP-UP限定カラー）

ブラック

▼SIZE

Ｓ・Ｍ

▼PRICE

\9,900（tax in）

■POP-UP SHOP先行発売アイテム

バスケットライクボートトートバッグ（S）

人気のボートトートバッグから、春夏向けの新作が登場。

一回り小さく、デイリーに使いやすいサイズ感と、かごバッグのような爽やかな質感が魅力のトートバッグです。

▼COLOR

ホワイト・ベージュ

▼SIZE

S

▼PRICE

\11,750（tax in）

■Pick Up Items

デニムライク ショートジャケット

一見デニムのように見えながら、よく見ると細かなフリンジを施した、AJUGA.オリジナルのデニムジャケット。

柔らかく表情のある素材感で、さっと羽織るだけでも目を引く主役級のアウターです。

▼COLOR

ライトブルー

▼SIZE

FREE SIZE

▼PRICE

\21,500（tax in）

ロングシルエット MA-1ブルゾン

季節の変わり目におすすめの、ライトでハリのあるMA-1ブルゾン。

丈をやや長めに設定することで、カジュアルな印象の強いMA-1を、大人のスタイリングにも取り入れやすいバランスに仕上げました。

▼COLOR

オフホワイト

カーキ

▼SIZE

FREE SIZE

▼PRICE

\24,500（tax in）

ペプラムクロシェ シアーニット

ペプラムシルエットが印象的な、クロシェ編みのシアーニット。

ほどよい透け感と、軽やかでふんわりとしたニットの質感が、春らしいムードを演出します。

▼COLOR

オフホワイト

ライトイエロー

ブラック

▼SIZE

FREE SIZE

▼PRICE

\12,500（tax in）

□POP-UP SHOP特典詳細

イベント期間中、POP-UP SHOPにて商品をお買い上げいただいたお客様へ、購入金額に応じて先着でノベルティをプレゼント！

１.12,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様

【AJUGA. キルティングレッスンバッグ(M)（ホワイトorネイビー）】プレゼント

２.20,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様

【AJUGA.オリジナル カップ付きキャミソール（ベージュorブラック）】プレゼント

※カラーはお選びいただけます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※20,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様は１.２.いずれかのお渡しとなります。

またPOP-UP SHOP開催を記念して、プロデューサー近藤千尋さんとの2ショット撮影会を開催！

イベント期間中、POP-UP SHOPにて30,000円(税込)以上お買い上げのお客様にイベント参加への整理券をお渡しいたします。

・イベント開催日

3月7日(土) 13:00～15:00 @ルミネ新宿 ルミネ2 2F AJUGA.POP-UP SHOP内

・特典内容

近藤千尋さんとの2ショット撮影

・特典対象

出店期間中、POP-UP SHOPにて30,000円(税込)以上お買い上げのお客様

（3/4(水)-3/6(金)にPOP-UP SHOPにて30,000円(税込)ご購入いただいたお客様も対象）

【イベント参加に関するご案内・注意事項】■ 整理券の配布について・整理券は、税込30,000円以上のお会計につき1枚配布いたします。・整理券は配布上限枚数に達し次第、配布終了となります。・整理券をお持ちでない場合、イベント当日にご来店いただいても、

イベントへの参加、プロデューサー近藤千尋との会話、写真撮影等はできませんので、あらかじめご了承ください。

■ 整理券の必要枚数について

・ご入場にはお一人様につき整理券1枚が必要です。

・小学生以下のお子様に限り、整理券1枚につき1名まで同伴入場が可能です。

■ イベント参加に必要なものについて

・イベント参加には、購入レシートおよび参加券が必要です。

・紛失・盗難等、いかなる理由においても再発行はできませんので、大切に保管してください。

■ 待機列について

・POP-UP会場付近では、近隣店舗および他のお客様のご迷惑とならないよう、必ず指定の待機場所内にてお並びください。

・※参加券をお持ちでない方の待機はご遠慮ください。

■ 撮影について

・撮影はお客様ご自身のスマートフォンを使用し、縦・横それぞれ1枚ずつ撮影いたします。

・撮影時は、会場運営スタッフがお客様のスマートフォンをお預かりいたします。

■ 撮影後のご案内

・撮影終了後は、速やかに出口へご移動をお願いいたします。

■ 安全管理について

・事故・混乱防止のため、当日の状況により各種制限を設ける場合がございます。

■ 最新情報について

・最新情報は、公式Instagramにて随時お知らせいたします。

・ただし、実際の店頭案内とタイムラグが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 詳細情報

・イベント詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://ajuga-official.jp/blogs/special/2026lumine_popup

■ お問い合わせ

・本イベントに関する会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

・お問い合わせはこちら：https://ajuga-official.jp/pages/contact

□AJUGA.ブランドコンセプト

シンプルなのに、惹きつけられる

何年経っても、色あせない存在感

見るたび、着るたび、心が満たされる

あなたらしいアイテムを

目まぐるしい日々の中でも

佇まいにブレない美しさを。

AJUGA.は、毎日でも、毎年でも

心地よく纏えるスタイルを、

素材とシルエットに丁寧にこだわって

つくっています。

一着で完結する完成度

着る人の動きに呼応するライン

そして何より「今日の自分に誇りを持てる服」。

それは、語らずとも伝わる存在感。

時を経てもなお、ワードローブに

残り続けるような“洗練”と“しなやかさ”を。

＜公式サイト＞https://ajuga-official.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/ajuga_official/

＜YouTube＞https://www.youtube.com/@AJUGA_official

＜TikTok＞https://www.tiktok.com/@ajuga_official

□近藤千尋さんプロフィール

1989年12月15日生まれ、岡山県出身。SNS総フォロワー数360万人超えのモデル・タレント。昨年8月に第三子を出産。現在は3児の母として、ファッション誌からママ雑誌まで幅広く登場し、バラエティー番組への出演や商品の企画、開発も手掛けている。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/chipichan.1215/

＜YouTube＞ https://www.youtube.com/channel/UCC7uuGCaV5fDQKNF5vZZCxg

【株式会社SHIFFONについて】

SHIFFONは、国内外で多角的な事業を展開し、類似企業のないデカスロン企業として独自のビジネスモデルによる成長を遂げて参りました。

リテール事業をはじめ、スポーツライフスタイル事業OEM/ODM 事業、海外事業、スクールサプライ事業、ホールセール事業を行い、大人から子供までのアパレルおよび、ランドセル、スキー/スノーボードウェア、スポーツウェアに至るまで幅広いカテゴリーを展開し、全方位をカバーする独自のサプライチェーンを構築しています。



特に近年は、スポーツライフスタイルやスクールサプライなどの分野を強化しており、2024年からスウェーデンナショナルチームの公式ウェアやスポンサードを手がけているスキーブランド「PHENIX」や、

スクールでは世界的に知名度の高い「DIESEL」や「PAUL & JOE」 などのランドセルの企画・生産・販売を行い、商流・慣習の面でも業界の構造を変えることで新しい価値を生み出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社SHIFFON

所在地：〒107-6118 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル18階

代表者：代表取締役 西村 健太

設立：2004年6月16日