SCOグループ、有明医療研究所をグループ会社化

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「当社」）は、このたび有明医療研究所株式会社（Ariake Medical Laboratory, Inc.、以下「有明医療研究所」）が当グループの一員となったことをお知らせいたします。

有明医療研究所は、検体検査・分析事業を中核とし、テクノロジーを活用した検査データの提供を通じて、個人の健康管理や医療・ヘルスケア分野における意思決定を支援してきました。当社は今回のグループ会社化を通じて、有明医療研究所が有する検査・分析に関する知見および運営基盤と、当グループの事業基盤・運営体制を掛け合わせることで、検査データを医療・ヘルスケアの現場やサービスに活かすための基盤づくりを進めてまいります。



グループ会社化の目的

今後、当社は有明医療研究所の参画を通じ、以下の取り組みを重点的に推進してまいります。

- 検査・分析事業における運営体制および品質管理体制の高度化- 検査データの活用を通じた、医療・ヘルスケア分野への価値提供- 医療機関・企業等との連携による、検査サービスの提供体制の構築- グループ内外の連携強化による新規事業機会の創出- 口腔領域を含む各種検査・分析を通じた、予防・早期対応に資する取り組み

近年、歯科・口腔領域においては、検査を通じて自身の状態を把握することが、受診やセルフケアといった行動につながる重要な契機となりつつあります。有明医療研究所が提供する歯周病リスクのスクリーニング検査「PERIO SIGNAL（ペリオ・シグナル）」も、そうした「気づき」を支える検査サービスの一例として、医療現場での活用が進められています。



今後の展望

当社は、有明医療研究所の独自性と専門性を尊重しながら、運営面・事業面の支援を行い、検査・分析を起点とした取り組みを通じて、医療・ヘルスケア領域における新たな価値創出に取り組んでまいります。今後も、より多くの人々の健康と医療の発展に貢献できるよう、グループ一丸となって事業を推進してまいります。



■有明医療研究所株式会社について

名称： 有明医療研究所株式会社（Ariake Medical Laboratory, Inc.）

住所： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18階

設立： 2018年2月

資本金： 150,955,000円

代表者： 古屋 義成

Webサイト： https://amlinc.jp/

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/