手のひらサイズで人気のスモールライトが、ブラインドボックスアイテムに！Mr Maria「Bundle of Light / Miffy colourful surprise」2月13日（金）発売！

株式会社マークスインターナショナル

“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び 販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：東京都渋谷区恵比寿西2-21-1、代表取締役：名取至）は、同社が輸入販売を行うオランダのデザインスタジオ『Mr Maria (ミスターマリア)』発の商品『Bundle of Light / Miffy colourful surprise』を、2026年 2 月 13 日(金)よりマークスインターナショナルが展開するECサイト（marcs STORE 本店｜https://marcs.shop/ 、楽天市場店 | https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）及び、全国のインテリア・ライフスタイルショップにて発売することをお知らせいたします。





『Mr Maria』は、純粋で清潔、そして暖かいものを創造する事が自分たちデザイナーの大きな役割として “あらゆる年齢の子供たちに愛される物” をコンセプトにもの作りをしているデザインスタジオ。世界的人気キャラクター「ミッフィー」のインテリア照明「FIRST LIGHT miffy and friends」をはじめ、日本でも人気を博しています。

■人気の「Bundle of Light / Miffy」がブラインドボックスアイテムになって登場！

『Bundle of Light』は、Mr Mariaの定番人気商品「FIRST LIGHT miffy and friends」がスモールサイズになった商品。ボタン電池式で15分自動消灯といった手軽さが人気です。

つい触っていたくなるような柔らかさは、BPAフリーのシリコーン素材でお子様にも安心。

また手のひらサイズで、キャラクターを際立たせる可愛らしいフォルム、そして手に取りやすいお手頃な価格は、ご家族やご友人へのちょっとしたギフトにも人気の商品となっています。もちろんご自宅用にも癒しのアイテムとしておすすめです。

今回登場したのは、カラフルに彩られた6色のミッフィー。もちろん、既存のBundle of Lightとも相性抜群となっています。

購入の際には中が見えないブラインドボックス入りで、どの色が入っているかは購入後、ボックスを開けるときのお楽しみとなっています。しかも、6色以外にもシークレットカラーが用意されています。ぜひその楽しさを味わってください！



■ハッシュタグ #letthecolourchooseyouを付けて、SNSに投稿してください！

どの色のBundle of Light Miffyがあなたのお手元に届いたのか、その楽しさ・うれしさ・喜びをぜひ投稿してください！ぜひ下記アカウントをタグ付けしていただき、ハッシュタグ #letthecolourchooseyouを付けて投稿お願いいたします。（リポストなどさせていただく場合がございます。）



公式インスタグラム : https://www.instagram.com/marcs_international/

■Mr.Maria 新商品 発売概要

発売：2026年2月13日(金)~

販売元：株式会社マークスインターナショナル

販売店：marcs STORE（https://marcs.shop/）、marcs STORE 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）、及び全国のインテリア・ライフスタイルショップ

■商品概要

商品名：Bundle of Light / Miffy Colourful Surprise

カラー：Yellow / Orange / Pink / Purple / Blue / Green / シークレットカラー

※ご購入の際にカラーを選ぶことはできません。

上画像の6色+シークレットカラーがあります。購入の際は中が見えないブラインドボックス入り

価格：4,180円(税込)

サイズ：W W7.5 x D7.7 x H15 cm (本体)

W10 x D10 x H16.5 cm（箱）

3Vボタン電池（CR2032） ※付属の電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。

15分間のタイマー自動電源オフ機能

made in China

■Mr Mariaについて

Mr Maria（ミスターマリア）は、プロダクトデザイナーのJannes HakとLennart Boskerが共同で設立したオランダのデザインブランドです。

お部屋のなかに「存在」としてモノがあるのではなく、シンプルだけどぬくもりを感じられて気が付けば、かけがえのない愛おしい存在になってほしい。そんな気持ちになってもらえるようなものづくりをおこなっています。なぜなら、時代や環境が変わっても普遍的なデザインは優しくもあり、純粋だからこそ、いつもいつでも人に寄りそってくれると考えているからです。

Mr Mariaの洗練されたシンプルなデザインはどんな空間に置いてみてもなじみがよく、日々の暮らしや家中を、そして世界を明るく照らし、笑顔あふれる日常へと導いてくれます。

■marcs STORE（マークス ストア）について

マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。

https://marcs.shop/

■marcs International co., ltd について

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。

■会社概要

社名：株式会社マークスインターナショナル

所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-21-1

電話：03-6861-4511

設立：平成9年1月6日

代表者：名取至

資本金：2,000万円

取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア

URL：https://www.marcs.co.jp

公式オンラインストア：https://marcs.shop/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/marcs_international/

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp

marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp