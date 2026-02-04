【ついにコミカライズ連載スタート！】結生まひろ先生のデビュー作『私の主人は大きな犬系騎士様』2月4日（水）開始！

ライトノベル作家・結生まひろ先生の小説デビュー作『私の主人は大きな犬系騎士様』（PASH!ブックスFiore）のコミカライズ連載が開始します！


連載は『コミックPASH! neo』(https://comicpash.jp/)にて、月2回（第1・3水曜日）の更新を予定しています。


第1話は２月４日（水）に公開するので、楽しみにお待ちください！




●作品情報


『私の主人は大きな犬系騎士様』


漫画：天夜葎


原作：結生まひろ


キャラクター原案：眠介



●あらすじ




男爵家の長女・ルビナが婚約破棄されたのは、病気で父を亡くして間もなくのこと。


相手の男は、超絶美少女なルビナの妹と結婚することにしたようだ。


そんな二人から家を追い出されそうになっているまさにそのとき、ルビナの前にクレスと名乗る騎士様が、豪華な馬車で現れた。


クレスは以前怪我をして倒れていたところを、ルビナが助けた騎士様だった。


行くあてもなかったルビナは、クレスの屋敷で使用人として働かせてもらえることに。


だけどこの騎士様、見た目はワイルドでたくましいのに、時折見せる表情や仕草が、なんだか大型犬みたいに可愛くて…。


尻尾ぶんぶんな姿がギャップ萌えな騎士クレスと、勝ち気でしっかり者のルビナによる、甘あま酸っぱいLOVEコメディ！



●小説情報




『私の主人は大きな犬系騎士様～婚約者は妹と結婚するそうなので私は魔導騎士様のお世話係になります！～』１.



著者：結生まひろ


イラスト：眠介


発売日：2022年09月02日
定価：1200円＋税
判型：四六判
ISBN：978-4-391-15802-1





『私の主人は大きな犬系騎士様～婚約者は妹と結婚するそうなので私は魔導騎士様のお世話係になります！～』２.



著者：結生まひろ


イラスト：眠介


発売日：2022年10月07日
定価：1200円＋税
判型：四六判
ISBN：978-4-391-15803-8


