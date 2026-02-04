【開催レポート】人気インフルエンサー・るい、新春イベント「あけましておめでるいトークショー」を開催！ファンと過ごす特別な新年の幕開け

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区）は、2026年1月31日（土）、人気インフルエンサー「るい」による新春トークイベント「あけましておめでるいトークショー」を東京・渋谷にて開催いたしました。

■イベント概要

イベント名： あけましておめでるいトークショー

開催日： 2026年1月31日(土)

出演者： るい

主催・販売元： 株式会社Suu

■当日の様子：笑いと感動に包まれた新春トークショー

新年を祝う特別なイベントとして企画された今回の「あけましておめでるいトークショー」。会場となった渋谷新生ビルには、多くのファンが駆けつけました。トークショーでは、るい本人が新年の抱負を語るほか、ここでしか聞けない裏話やプライベートなエピソードを披露。ファンとの距離が非常に近いアットホームな雰囲気の中で、会場は終始笑顔に包まれました。

トークショーの様子

■チェキ会での交流：一人ひとりへ感謝を込めて

トークショー終了後には、前回のイベントでも大好評だったチェキ会を実施。ファン一人ひとりと新年の挨拶を交わしながら、2ショット撮影やトークを楽しみました。参加したファンからは「新年からるいちゃんに会えて嬉しかった」「るいるいに出会えて本当に良かったと改めて思った！」といった喜びの声が多数寄せられました。

■るい 本人コメント

久しぶりに大好きなみんなと会えて、

すごくすごく幸せで私の居場所はここだなぁぁと改めて再確認して心が温まりました！

時間を作って会いに来てくれて本当にありがとう！ハッピーお届けできたかな！？

また早く会いたいな(ハート)2026年！これからも頑張っていきます！！

るい

■株式会社Suuについて

本イベントの企画・運営を行う株式会社Suuは、クリエイターやモデルの個性を最大化するイベント・プロデュースを手掛けています。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒151-0053東京都渋谷区代々木2丁目27-5 303

代表取締役:安藤鈴菜

従業員数:8名（業務委託含む）

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/インフルエンサープロダクション事業

