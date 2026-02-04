2月19日開幕　中村舞（STU48）らが出演するバレエミュージカル『Giselle in Haunted book store』のビジュアル解禁！

ロングランプランニング株式会社Haunted組Unholy組

『Giselle in Haunted book store』が2026年2月19日 (木) ～ 2026年3月1日 (日)に池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演！！

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中。

カンフェティにてチケット販売中 :https://www.confetti-web.com/events/11898

公式ホームページ

https://www.haunted-book-store.com

古典バレエ《ジゼル》の運命を、バレエエンターテインメントカンパニー Colorpointe（カラーポワント） が独自の視点で新解釈！

STU48の中村舞、2.5次元ミュージカルなどで活躍する川井雅弘、星元裕月らを迎えたバレエミュージカル『Giselle in Haunted book store』が池袋シアターグリーンBIG TREE THEATERにてまもなく開幕！

このミュージカルは、古典バレエ『ジゼル』の物語を、2024年にバレエエンターテインメントカンパニー 『Colorpointe（カラーポワント） 』が独自の視点で新解釈し初上演したオリジナルミュージカルの再演。

今回も演者の魅力が詰まったビジュアルを公開し、観客の注目を集めた。



『死後の世界』という題材を扱いながらも、誰もが共感できる夢、人との絆や孤独への葛藤、愛情・・それぞれの想いを描き、軽快に、そしてエネルギッシュに進む物語となっている。

散りばめられるバレエの優美さを、こだわりぬいた舞台美術や衣装と共に是非ご堪能あれ！

▼STORY

ここは、地球から遠く離れた星にある、とある小さな村。

恋人に婚約者がいることを知り、ショックのあまりに息絶えてしまった村娘『ジゼル』の魂が行き着く先は、結婚を前に亡くなった娘の集まる呪いの森・・ではなく、とにかく騒がしいオバケの溜まり場『Haunted book store』だった！

個性的なオバケたちと出会い、少しずつ変わっていくジゼル。やがてジゼルの魂に時間制限が設けられ・・！？

ゴシックな世界に、バロックな音楽、そしてトゥシューズの音色。

幕が降りたらきっと見つかる、貴方の中にある「宝物」。

幻想的でいて、現実逃避ではない、Colorpointeが紡ぐ麗しきオバケの世界、再び！！

Colorpointe（カラーポワント）とは

2011年1月結成。

脚本・振付・演出・作詞など、総合プロデュースを手がけるHink（ヒンク）が率いる、トゥシューズを履いたバレエエンターテインメントカンパニー。

クラシックバレエの優美さに、オリジナルの音楽と物語をかけ合わせ、誰もが楽しめる舞台表現を届けている。

パフォーマンスの多くは、カンパニーが創り出す想像の世界《プラチナステラ》を舞台に描かれ、観る人をそっと物語の中へと誘う。

脚本から手がけるバレエミュージカルや演劇型ライブ公演をはじめ、メンバーは振付師・ダンサー・舞台俳優としても幅広く活躍。

その高い表現力と大衆性を兼ね備えたステージは、「観る音楽」とも称されている。

タイ、シンガポール、アメリカ、ロンドンなど、海外のジャパンカルチャーイベントにも多数出演。

また浅草・六区ストリートでは、花魁や日本舞踊とのコラボレーションも行い、ジャンルや言語の壁を越えて活動の幅を広げ続けている。

公演概要

『Giselle in Haunted book store』

公演期間：2026年2月19日 (木) ～ 2026年3月1日 (日)

会場：池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）

■出演者

【Haunted組】

ジゼル・・中村舞（STU48）

カルマ・・川井雅弘

ミミ・・Rion（Colorpointe）

アーサー・・登野城佑真

アルト・・松本ひなた

ウラン・・Sena（Colorpointe）

ティファニー・・青木志穏

ルイ・・Uni（Colorpointe）

ティラミス・・すばる未来（Kyo from Colorpointe company member）

オペラ・・星元裕月

【Unholy組】

ジゼル・・Uni（Colorpointe）

カルマ・・川井雅弘

ミミ・・Sena（Colorpointe）

アーサー・・登野城佑真

アルト・・AKIRA

ウラン・・小坂姫加

ティファニー・・Rion（Colorpointe）

ルイ・・中村舞（STU48）

ティラミス・・すばる未来（Kyo from Colorpointe company member）

オペラ・・星元裕月

アンサンブル（両組共通）

加藤凜桜

AkaRing

Mono

如月まい

小口奈穂

伊藤響

久慈沙耶花

川島美紗

■スタッフ

脚本/演出/振付 Hink(Colorpointe)

振付 kaze（M1・M7）

音楽 ナカムラタカノリ(ジャミーメロー) ・fryadlus ・エンドウ.(GEEKS)・水野蒼生

舞台監督 /舞台美術 申大樹(深海洋燈)

音響 加藤一博 (深海洋燈) ・槻岡優季音

照明 RISE

演出助手 三原久実 よしだめぐみ

ヘアメイク 伊森凱晴 (IMO)

衣装制作 twinCle factory dress

メインビジュアルイラスト 芹沢

主催 LIFS entertainment Inc.

■公演スケジュール

2月19日(木) 19:00【H】

2月20日(金) 14:00【U】 / 19:00【U】

2月21日(土) ★14:00【H】 / 19:00【H】

2月22日(日) 14:00【U】 / 19:00【H】

2月23日(月・祝) 14:00【U】 / 19:00【H】

2月24日(火) 休演日

2月25日(水) ★14:00【U】 / 19:00【U】

2月26日(木) 14:00【H】 / 19:00【H】

2月27日(金) 14:00【U】 / 19:00【U】

2月28日(土) 14:00【H】 / 19:00【H】

3月01日(日) 12:00【U】 / 16:00【H】

・【H】はHaunted組、【U】はUnholy組となります

・未就学児入場不可（★公演を除く）

・★公演のみ4～5歳入場可。（チケットのご購入が必要です。）

・開場は開演の30分前になります

・車椅子でお越しの方は、事前にお知らせください

■チケット料金

SS席：9,500円

S席：6,800円

A席：4,800円

（全席指定・税込）

