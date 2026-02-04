「株式会社ウエノフーズサービス（もりもり寿し）」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン



この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社ウエノフーズサービス」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。


「株式会社ウエノフーズサービス　」様、新規パートナー決定について



■契約内容


シルバーパートナー　



■法人名/代表者


株式会社ウエノフーズサービス　/代表取締役社長　上野　謹一



■連絡先


所在地： 野々市市横宮町９６－１


TEL：076-259-1094



■業務内容


・「回転寿し　もりもり寿し」の経営


・「能登もりもりシーファーム」の経営（海ぶどうの陸上養殖）


・子供向け屋内遊戯施設の経営


・不動産事業の経営



■コメント


株式会社ウエノフーズサービスは、石川県野々市市で創業し、「回転寿し　もりもり寿し」を全国30店舗展開する会社です。石川県の各漁港から直送された新鮮な魚介類を、お寿司でお客様に提供しています。


この度、ウエノフーズサービスは「ツエーゲン金沢」のオフィシャルパートナーに就任いたしました。選手の皆様のご活躍を社員一同、応援しております。