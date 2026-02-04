#らぶしっく×極楽湯・RAKU SPAコラボを2月19日(木)より開催！

株式会社極楽湯ホールディングス

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年2月19日(木)より極楽湯 横浜芹が谷店・RAKU SPA 1010 神田にて、「#らぶしっく」とのコラボキャンペーンを開催いたします。



極楽湯 横浜芹が谷店


RAKU SPA 1010 神田


コラボHP



コラボキャンペーン概要


〇開催期間：2026年2月19日(木)～3月3日(火)


〇開催店舗：極楽湯 横浜芹が谷店、RAKU SPA 1010 神田


〇開催内容


- コラボ限定のクリアポスター「#らぶしっくプラスセット」の販売
- コラボグッズの販売
- コースターがもらえるコラボメニューの販売
- #らぶしっくをイメージしたコラボ風呂
- 撮り下ろし写真のパネルやのぼりなどのコラボ装飾
- Xフォロー&リポストでポストカードとコラボ装飾抽選券をプレゼント


1.#らぶしっくプラスセット

店舗ご入館時に、入館料金＋#らぶしっくプラスセットの料金をお支払いいただいた方に、撮り下ろし写真を使用したコラボ限定クリアポスターをランダムでお渡しします。



#らぶしっくプラスセット

2.コラボグッズ販売

店舗にてコラボグッズを販売します。


素敵な浴衣姿の撮り下ろし写真が様々なグッズになって登場します。


コラボオリジナルグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに、撮り下ろし写真を使用した和紙風ステッカー(9種)をランダムで1枚お渡しします。


※#らぶしっくプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。


※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。


※無くなり次第終了となります。



また、2月19日(木)13時からオンラインショップでも販売を行います。


▼オンラインショップ







コラボグッズ


グッズ購入特典


3.コラボメニュー販売

店舗のレストランでは#らぶしっくをイメージしたフードやドリンクを販売します。


また、1品ご注文ごとにオリジナルコースターをランダムでプレゼントいたします。




コラボメニュー


オリジナルコースター


4.コラボ風呂

#らぶしっくをイメージしたコラボ風呂を開催します。


浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。




コラボ風呂


5.コラボ装飾

撮り下ろし写真を使用したパネルやのぼりがコラボ装飾として各店に登場します。



コラボ装飾


6.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA(公式)Xをフォロー&対象のポストをリポストされたお客様に、コラボ限定ポストカードとコラボ装飾が抽選で当たる抽選券をお渡しします


※ポストカードは無くなり次第終了となります。


※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。



Xキャンペーンポストカード


コラボキャンペーン注意事項


※画像・写真は全てイメージです。


※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。


※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。


※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。


※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。


※各店舗の店休日は店舗HPをご確認ください。



▼#らぶしっく×極楽湯・RAKU SPAコラボHP






会社概要


【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社


代表者　　：代表取締役社長 佐藤 剛史


設立　　　：2017年1月


本社　　　：〒102-0083　東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階


資本金　　：4,000万円


事業内容　：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス


URL　　　：極楽湯



【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社


代表者　　：代表取締役社長 山本 真司


設立　　　：2023年8月


本社　　　：〒102-0083　東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階


資本金　　：1,000万円


事業内容　：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売


URL　　　：GK Marketing



『#らぶしっく』とは


#さくら #うと #ゆそん #たいよう #えつや #はやて #りょう #さつき #たろ からなる9人組アイドルメンズグループ


2026.07.30(木)日本武道館決定している今話題のアイドルグループ。



#らぶしっく 公式ページ



