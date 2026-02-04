LINK+U「リンク ナチュラルクリア クレンジングオイル」サステナブルコスメアワード2025 審査員賞（アップサイクル部門）受賞

株式会社LINK

スキンケアブランド「LINK+U（リンク）」は、2025年開催の「サステナブルコスメアワード2025」において、「リンク ナチュラルクリア クレンジングオイル」が審査員賞（アップサイクル部門）を受賞したことをお知らせいたします。

これまで活用されずにいた海藻由来成分をアップサイクル原料として採用しながらも、それを理念に留めることなく、クレンジングとしての高い機能性と心地よい使用感にまで落とし込んだこと、自然由来指数の高さなど、環境配慮が数値と設計で裏付けられていることが評価されました。

受賞概要

・アワード名：サステナブルコスメアワード2025

・受賞部門：審査員賞（アップサイクル部門）

・受賞製品：リンク ナチュラルクリア クレンジングオイル

・主催：サステナブルコスメアワード運営事務局

・評価ポイント：独自のアップサイクル原料活用、自然由来指数の高さ、環境負荷低減への取り組みなど

■ 製品開発背景

LINK+U の「リンク ナチュラルクリア クレンジングオイル」は、色落ちなどの理由から、これまで十分に活用されてこなかった海藻に多く含まれる保湿成分に着目。産学官共同で開発した独自のアップサイクル原料「スサビノリ ガラクトシルグリセロール (スサビノリGG)」を採用し、資源循環と価値創出を両立させるサステナブルな開発思想が高く評価されました。

また、自然由来指数(水を含む)が 90.1％ ※（ISO16128基準）にのぼり、合成添加物フリーで肌へのやさしさにも配慮した設計です。精油のみをブレンドした香りや、パラベン・鉱物油・合成香料・着色料これらの成分をすべて不使用など、環境と使用者双方への配慮が特徴です。

「リンク ナチュラルクリア クレンジングオイル」は植物由来成分を組み合わせたプランツナノクレンジング処方を採用。

メイクを素早く浮かせ、水に触れることで瞬時にナノサイズへ乳化し、汚れを安定して抱え込むことで再付着を防ぎながら、すっきりと洗い流せる処方設計です。

また、グレープシードオイルやアルガンオイルなど、複数の植物オイルを配合し、うるおいを保ちながら洗い上げます。

さらに、濡れた手でも使用でき、W洗顔不要、まつげエクステOKと、忙しい方でも使いやすい設計です。

＜製品情報＞

リンク ナチュラルクリア クレンジングオイル

・内容量：150mL

・価格 ：4,620円（税込）

・特長 ：植物由来成分ベースのプランツナノクレンジング処方、W洗顔不要、まつげエクステ対応、濡れた手でも使用可能

■ LINK+Uのサステナブルビジョン

LINK+Uは「Effortless Beauty 私らしくを、美しく。」をブランドメッセージに掲げ、一人ひとりのライフスタイルに寄り添うスキンケアを提案しています。

ナチュラルとサイエンスを掛け合わせた処方設計で、毎日無理なく続けられる“余裕ある美しさ”を目指しています。

人々の生活に寄り添いながら、環境負荷の低減につながる製品づくりを目指してきました。今回の受賞により、持続可能な社会の実現をめざすブランドとしての信頼性が一層高まったと確信しております。

今後もLINK+U は、独自の素材研究と環境配慮型製品の開発を継続し、サステナブルビューティーの普及と価値創造に貢献してまいります。

■ お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先・掲載時クレジット＞

LINK+Uお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-100112

（9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏季休業日を除く））

＜ LINK+U ＞

「肌・心・からだ・環境の循環を整え、忙しくても私らしく輝く。」

新しいスキンケア体験を、ぜひ「LINK+U」で。

公式サイト :https://link-u-cosme.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/link_u_jp/

■ 株式会社LINKについて

社名 ：株式会社LINK

本社所在地：三重県伊勢市

代表者 ：代表取締役社長 松田 和志

設立 ：2024年10月

資本金 ：2,000万円

事業内容 ：化粧品の企画、販売



