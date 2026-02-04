アビスパ福岡とスポンサー契約を締結

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、アビスパ福岡株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長：西野努）と2026シーズンのAVISPAプレミアム・パートナー契約を締結いたしました。また合わせて、Jリーグ アビスパ福岡のユニフォームスポンサー（胸）を今シーズンも継続することを報告いたします。

当社は、アビスパ福岡のめざす「子どもたちに夢と感動を地域に誇りと活力を与えます」という基本理念に共感し、今シーズンも引き続き応援させていただくこととなりました。地元企業として地域社会の活性化に貢献するとともに、今シーズンのご活躍も全力で応援させていただきます。

＜代表取締役社長CEO 後藤孝洋より＞

J1の舞台で戦うアビスパ福岡と、その未来を担うスクール＆アカデミー生のひたむきな姿は、私たちに大きな夢と感動を与えてくれています。今シーズンも引き続き、アビスパ福岡のユニフォームパートナーとして、共に歴史を刻めることを光栄に思います。当社は、子ども・命・美と健康の3つを軸として社会貢献活動に取り組んでおり、子どもたちを応援することは、私たちの大切な使命の一つです。アビスパ福岡の皆さまが新しい体制で更なる高みをめざすなか、「1番大切なことを、1番大事にする」という強い想いを胸に、崇高な基本理念の実現へと真っ直ぐに突き進む姿を期待しています。どのような状況であっても挑戦を諦めないその姿勢を、私たちはファン・サポーターの皆さまとともに全力で応援してまいります。2026シーズンも、地元福岡の活性化と子どもたちの夢と未来のため、アビスパ福岡の挑戦と勝利を心より願っています。



＜ユニフォームのイメージ＞

＜締結内容＞

・ユニフォームスポンサー（胸）

・アビスパサッカースクール対抗戦 冠協賛 （1,2年生／3,4年生／5,6年生）

・アビスパチアリーダーズ チアコスチュームへの協賛 他

＜アビスパ福岡との昨シーズンの取り組み(一部) ＞

アビスパ福岡の皆さまへパーフェクトワン商品1年分を進呈

選手・監督・コーチ・スタッフの皆さまへ、激励の想いを込めて、社員から集まった応援メッセージとともにパーフェクトワン商品1年分を進呈しました。また、一人ひとりのお肌悩みに寄り添う「PERFECT ONEスキンケア意識調査」も実施しました。

第3回「わたしたちのホームを美しく！Fukuokaクリーン大作戦」を実施

3月21日の「国際森林デー」にちなみ、Ｊ1リーグの社会連携プロジェクト（シャレン）の取り組み「FUKUOKA TAKE ACTION！」とのコラボ企画として、清掃イベントを実施。今回も、過去開催を上回る総勢244名が参加し、ベスト電器スタジアム周辺のごみ拾いを行いました。

アビスパ福岡と七夕イベントを開催

総勢124名のアビスパ福岡アカデミー生へ、アビスパ福岡の選手直筆の応援メッセージ付き七夕カードのプレゼントと当社の商品を進呈しました。さらに七夕カードには、自分の目標を常に意識して行動してほしいという想いを込め、叶えたい夢や願い事を書いてもらいました。

爽やかなサラサラ肌へ！待望のメンズスキンケア商品『TONOU』を進呈

選手・監督・コーチ・スタッフの皆さまへ、男性向けスキンケアブランド『TONOU（トノウ）』の「トノウ オールインワンパウダーローション」を進呈いたしました。また、アビスパ福岡の皆さまにご参加いただき、新商品の特徴である「皮脂ケア」をテーマにした特別企画「お肌ととのってる？とんこつ肌10秒チャレンジ！」を実施しました。

新日本製薬冠試合「新日本製薬 DAY MATCH」を開催、福岡県の乳がん検診率向上をめざした啓発イベントを実施

ピンクリボン運動の啓発を兼ね、アビスパ福岡選手入場時にピンク腕章の着用をいただきました。また、テーマを「Let’s think Pink, act NOW！今、想いをかたちに動き出そう」とし、乳がんは女性だけの問題ではなく社会全体で取り組むべき課題であるということを発信するため、10,000名を超えるスタジアム来場者の皆さまとファンフィンガーを掲げる、乳がん啓発イベントを実施しました。