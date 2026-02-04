FCバルセロナ スペイン・スーパーカップ優勝記念！PHILIPS最新サウンドバープレゼントキャンペーン開催中！

鑫三海株式会社


鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、FCバルセロナのスペイン・スーパーカップ優勝を記念してPHILIPSの5.1chサウンドバー「TAB8510」の抽選キャンペーンを開催しました。



※鑫三海株式会社はPhilips AVA（Audio Visual Association）の日本正規販売店です。


■キャンペーン概要


キャンペーン商品：抽選で4名様にPHILIPSサウンドバー「TAB8510」(定価69,800円)をプレゼント。



PHILIPS TAB8510

■参加方法


１.Instagramから @philips_soundvision_jp をフォロー


２.Instagramの該当キャンペーン投稿を、


・【保存】


・【再投稿】


・FCバルセロナで一番好きな選手をコメント



３. コメントをスクリーンショット


４. プロフィールのリンクよりLINE登録


→ 後日、抽選に参加できます。




▼該当のキャンペーン投稿はこちら▼


https://instagram.com/p/DUHjuXaiafM/



■参加特典(当選者以外)


ご参加いただいた方へシークレット特典をプレゼント！



■開催期間


1/30(金) ～ 2/11（水）11:59まで

※抽選・結果発表・特典配布はLINE内で行います
※当選者には発送のため、別途フォーム入力（住所等）が必要です



FCバルセロナファンの皆様、PHILIPSファンの皆様、ぜひご参加ください！




【会社概要】


会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）


代表者：代表取締役社長 伴場義通


本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号


設立：2019年4月3日


事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス


公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp


公式ECサイト：https://www.50th.jp/


楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/


Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/


LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)


PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534




世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。


-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-


私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。


お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。