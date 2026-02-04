徳井義実（チュートリアル）×桃月なしこ「令和に官能小説作ってます」今夜第5話【女性作家の秘密】放送！

テレビ大阪はきょう深夜24時10分からドラマ「令和に官能小説作ってます」第5話を放送します。

テレビ大阪株式会社(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

徳井義実（チュートリアル）×桃月なしこがW主演を務め、原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) で、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマです。

今夜放送の第5話【女性作家の秘密】のあらすじをご紹介！

鬼畜系看板作家・神室氷雨（内藤秀一郎）の新作の発売日に向けて着々と準備を進める編集長の玉川丈治（徳井義実）と新人編集者・大泉ましろ（桃月なしこ）。ましろは弟・蒼（倉須洸）の司法試験合格のお祝いに家族で食事に行くことになったが、母・道代（遼河はるひ）に官能小説の編集者として働いていることを打ち明けられず、気乗りしないでいた。

(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

一方、官能小説の地位向上を目指す玉川は、女性読者のさらなる獲得を目指し、不倫もので人気の作家・東雲妖子（早織）に女性向け官能小説を執筆してもらい、さらに東雲本人の顔出しをしてもらおうと考える。

(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

依頼を受けた東雲は、玉川が妻と娘に仕事のことを打ち明けたら顔を出すと交換条件を提示してくる。

(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会



東雲の担当編集者である渡瀬美帆（高畑遊）は東雲の言動に違和感があるといい、ましろは東雲の以前の担当編集で今は人事部にいる西野（佐藤聖也）に話を聞くことに…。

(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

≪番組概要≫

【番組名】 「令和に官能小説作ってます」

【放送日時】テレビ大阪 毎週水曜深夜24時～／テレビ愛知毎週土曜深夜2時15分～

【配信】

DMM TVにて独占見放題配信

https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=3kqg33gep09tquiupq3n0xra

広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信

https://tver.jp/series/sraknkz30z

【主演】徳井義実（チュートリアル） 桃月なしこ

【出演】高畑遊、九十九黄助、内藤秀一郎、西野遼、早織、八木奈々、遠藤久美子、星田英利、遼河はるひ、倉須洸、山本かりん ほか

【原案】

著：さとうユーキ 原案：フランス書院編集部

『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（フランス書院）

【監督】 山口淳太（ヨーロッパ企画）

【脚本】 我人祥太 池亀三太 灯敦生

【オープニングテーマ】 #Mooove!「アンチバキューマー」（#HASHTAG RECORD）

【エンディングテーマ】 パスピエ「DOWNTOWN GIRL」（NEHAN RECORDS）

【チーフプロデューサー】 山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】 石田雄作（テレビ大阪）森永恭平（レプロエンタテインメント）後藤和弘（灯）

【話数】 30分×10話

【制作】 テレビ大阪／レプロエンタテインメント

【製作著作】 「令和に官能小説作ってます」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/reiwani_kannou/

【公式X】https://x.com/tvo_mayodora

【公式Instagram】https://www.instagram.com/reiwani_kannou

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@reiwani_kannou

【公式ハッシュタグ】#令和に官能小説