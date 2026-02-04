【2月24日(火)11:00～ 無料オンラインセミナー】本来あるべき製造業の新規事業のつくりかた～マインド編～

キュレーションズ株式会社

顧客企業のビジネス変革を成功に導くキュレーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、担当：野崎、以下当社）は、「本来あるべき製造業の新規事業のつくりかた～マインド編～」を2026年2月24日（火）に開催いたします。

◆このような方にオススメ◆

経営戦略・企画担当／事業戦略・企画担当／技術戦略・開発担当／プロジェクトマネージャーサプライチェーン全体を意識した事業設計を求められている人／成熟企業で「保守的文化」や「組織の壁」に直面している人

新規事業の創出は企業成長において欠かせない要素です。とくに製造業では、長年築き上げた技術や信頼の上に新たな価値を構築することが求められています。本セミナーでは、成熟企業における新規事業開発のリアルな課題を捉え、B2Bビジネスにおいてどのように「顧客の先の顧客」までを視野に入れた設計が必要なのかを、実際の電子コンパス事例（旭化成エレクトロニクス株式会社）を通して紐解いていきます。

本セミナーでは「製造業の新規事業における観点や考え方」において、どのようなマインド・視座で取り組むべきかを整理いたします。

・なぜ競合は失敗したのか？成功と失敗を分けた本質とは

・自社だけでなく、サプライチェーン全体を意識した事業設計

・「担当者の熱意」だけでは進まない現実と、組織の支援体制のつくり方

成熟企業だからこそ直面する「保守的な文化」「失敗への恐れ」といった壁。その乗り越え方についても、マインド・テクニック・カルチャーの観点から多角的に取り上げます。新規事業に関わる皆さまにとって、明日からの実務に活かせる実践的な視点が得られる内容です。ぜひご参加ください。

※本セミナーは過去実施回のリバイバルです。

【スピーカー】

山下 昌哉

キュレーションズ株式会社 CKTO（最高テクノプレナーシップ知識責任者）

e-Compass LLC CEO

1982 年東京大学大学院物理工学専攻博士課程を修了し、旭化成工業( 現旭化成) 株式会社に入社。

MRI （磁気共鳴断層像撮影装置）・LIB （リチウムイオン電池) という二つの新規事業領域で、製品技術開発と世界市場拡大に従事。 2000 年に自らの提案で電子コンパスの開発を始め、2003 年の事業開始以降、世界トップメーカーとして新規市場創出に貢献した。 2008 年Android OS 、2009 年iOSのスマートフォンに旭化成の電子コンパスが標準搭載されたことで、事業としても急成長した。

2010 年から旭化成グループフェロー、2017 年から旭化成シニアフェロー。2023 年9 月に41.5年間勤務した旭化成を卒業し、新会社「 e-Compass LLC 」を起業。「新規事業創造」における「思考プロセスのデザイン」をテーマに活動している。

2012 年全国発明表彰恩賜発明賞、2015 年春の紫綬褒章。

【開催概要】

開催日： 2026年2月24日（火）11:00～12:00

参加料：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

申込方法：下記URLよりお申し込みください。



https://www.curations.jp/article/bpZjLIGm

■ Curationsについて

キュレーションズは、大企業向けの新規事業創出支援ファームです。独自の顧客行動起点の事業創出モデルをベースに、事業創出専門家チーム、事業創出支援サービス、企業パートナーシップを掛け合わせることで、最短距離での新規事業創出を実現します。また、大企業の新規事業創出を通じて、企業全社での“ビジネス・トランスフォーメーション”に貢献し、数十年先のあるべき未来を創造していきます。

ビジネスを加速させるためのノウハウ資料の提供やセミナーの無料開催もしておりますので、是非ご覧ください。ご取材もお待ちしております。

https://www.curations.jp/article/list/white_paper