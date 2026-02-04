トゥービー バイ アニエスベー、NEEDBY heritageと初のコラボレーションコレクションを発売

アニエスベージャパン株式会社

アニエス・トゥルブレが愛する若い女性たちに向けて作ったアニエスベーのシスターライン、トゥービー バイ アニエスベーは、NEEDBY heritage（ニードバイヘリテージ）との初のコラボレーションコレクションを、2026年2月4日(水)に発売いたします。

伝統と技術を尊び、サステナブルなものづくりを志す NEEDBY heritageと、フレンチシックをベースに、流行に左右されず長く愛されるスタンダードを提案するトゥービー バイ アニエスベー、2つの価値観が融合したコレクション。

デニムアイテムを中心としてオーバーサイズのショート丈ジャケット、シャツ、オーバーオール、スカート、パンツ2型に加え、「to b. or not to b.」のメッセージが入ったTシャツ2型をラインアップします。

【To b. by agnes b. × NEEDBY heritage コラボレーション概要】

発売日 ：2026年2月4日(水)

展開店舗：アニエスベーの一部店舗と公式オンラインブティック

詳細はこちらから(https://www.agnesb.co.jp/campaign/tob/needby2026/index.html)

・DENIM JACKET 42,900円

オーバーサイズでこなれ感を演出できるショート丈のジャケット。袖に入ったタックがアクセントに。ハイウエストやワイドレッグのデニムと相性抜群で存在感のあるジャケットです。

・DAISY WITH TO B. 39,600円

9ozという軽やかさと、重厚感のあるシボ感を併せ持つ綿100%デニムを使用したシャツ。緯糸を細番手の糸で高密度に織り上げることで上品なハリとクラフトマンシップを表現しました。羽織としても、一枚でもサマになるバランスの取れたシルエットが魅力です。

・PENELOPE WITH TO B. 50,600円

ウエスト周りをフィットさせながらワイドレッグですっきりとしたシルエットのオーバーオール。春先にはカットソー、暑い時季にはタンクトップを合わせたり、上からニットを重ねても。オールシーズン活躍します。

・DENIM LONG SK 26,400円

Iラインシルエットのロングスカート。スラッシュポケットデザインもすっきりとしたビジュアルで、カジュアルなデニムスカートも品良く見せます。

・LUNA WITH TO B. 26,400円

どんなコーディネートにも合わせやすいワイドストレートパンツ。ヒップから裾にかけてはワイドなのに対し、ウエスト周りにハイライズ感を持たせ、フィットして体のラインをきれいに見せます。

・FRED WITH TO B. 26,400円

ハイライズで構築的なシルエットが魅力のワイドパンツ。フロントにタックを施し、ボリューム感のあるフォルムを同素材のデニムベルトで引き締めました。ウエストをマークしてルーズな足元とのバランスを楽しむ着こなしがおすすめです。

・TO B. OR NOT TO B. BIG TS 9,900円

ラグランスリーブとゆとりのあるシルエットで、動きやすく快適な着心地のビッグTシャツ。着丈と袖丈のバランスにこだわり、ボーイズライクなデザインでありながら、着たときにはフェミニンな印象です。

・TO B. OR NOT TO B. MINI TS 8,800円

コンパクトなフィット感で、デニムとの相性が抜群なミニTシャツ。程よく体に沿うシルエットが女性らしさを引き立て、1枚でさらっと着るのはもちろん、レイヤードスタイルにも活躍します。

※価格はすべて税込表記

【NEEDBY heritageについて】

1800年代から続くワークウェアを、これからの時代を担う全ての人へ。「NEED」=必要な 「Heritage」=遺産、伝統という意味の造語から生まれた「NEEDBY heritage」。ベーシックで普遍的存在のデニム。だからこそ、穿く人と時代に合わせて表情が変わり、その時の”自分らしさ”を最大限に引き出してくれる。正解も不正解もない、あなただけのNEEDBY heritage 。 #yourNEEDBY

【トゥービー バイ アニエスベーについて】

フレンチカジュアルを代表するパリのブランド、アニエスベーから、日本の女の子たちにインスピレーションを受けて立ち上げられたシスターライン。フェミニンなアーバンスタイルをベースに、洗練されたネオフレンチスタイルを提案します。

■読者様お問い合わせ先 アニエスベー TEL: 0120-744800