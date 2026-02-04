音楽・人・空間。すべてが品格をもって共鳴し東京を新たなフェーズへと誘うパーティー″CARNIVAL″　もはや音楽の枠を超えた「創造的現象」とも評される世界的女性デュオGiolì & Assiaが来日！

株式会社TSTエンタテイメント

音楽・人・空間。すべてが品格をもって共鳴し、東京を新たなフェーズへと誘うパーティー"CARNIVAL"

もはや音楽の枠を超えた「創造的現象」とも評される世界的女性デュオ"Giolì & Assia"が来日！

ラインナップには、CARNIVALを主宰し、近日再度世界的大手レーベルからのリリースを控え、多方面のトップDJ陣も信頼を置く精緻なセンスでフロアを完成形へと導く"MARVY"。

長年にわたり関西のハウス／テクノシーンを牽引し、揺るぎない評価と抜群のグルーヴワークでフロアを至福へと導く"NAO NOMURA"。

バルセロナを拠点に世界最前線のダンスミュージックカルチャーを五感で吸収し、その膨大なインプットをセンス溢れるプレイで体現する注目の若手実力派"TENTEN"が登場。

洗練された感性と成熟した価値観。集うすべての人が主役であり、“大人が踊れる品格のある美しい空間”。

上品な刺激が、東京のナイトカルチャーに新たな一頁を刻む。

EVENT INFO

2026.3.13(金) CARNIVAL

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/carnival-0313/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/carnival-0313

【RA】https://ja.ra.co/events/2361273

【Z HALL】

Giolì & Assia / MARVY / NAO NOMURA / TENTEN

VJ：H2KGRAPHICS

ARTIST INFO

Giolì & Assia

メロディックテクノ・エレクトロニックミュージック・楽器・歌声の全てを絶妙に融合し、魂を揺さぶるサウンドを生み出すイタリア出身の女性デュオ"Giolì & Assia"。

Giolì & Assiaは単なるミュージシャンではない。創造的な現象そのものだ。

2016年にレーベルDiesis Recordsを立ち上げ、2017年に本格的にアーティストとして活動を開始。2019年、YouTubeとFacebookを通して#DiesisLiveシリーズをローンチし、その生来の才能と魅惑的な動画でインターネットを席巻。YouTubeでのライブ配信は驚異の1億回以上の再生回数を突破し、彼女たちが多面的な創造力の源泉としての地位を確固たるものにする一助となった。

ヘッドバンギングを誘う陶酔感から涙を誘う脆さまで、あらゆる感情のスペクトルを喚起する能力。ステージを超えた審美眼を持つGiolì & Assiaの完璧なスタイル感覚とスター性は、彼女たちをファッションアイコンの地位へと押し上げた。

全大陸を網羅した壮大なワールドツアーの開催や、世界中のヘッドライニング・ショーやフェスで常連として活躍する一方で、Dolce&GabbanaやARMANIといったハイブランドともコラボレーション。グローバルな観客層とつながる新鮮で本物の声を求めるあらゆるブランドにとって夢のパートナーシップとなっている。革新的な精神、ファッションへの造詣、熱心なファン層、そして進化し続けるサウンドが、彼女たちを音楽業界を超えた強力な存在たらしめている。Giolì & Assiaとの提携は芸術的自由と無限の創造性という魅惑的な物語、そして魅了される準備が整った世界的な聴衆との共鳴を意味するのだ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kVUagjtjZWY ]

Giolì & Assia - #DiesisLive @A White Awakening, Sylvan Craters

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。