雛人形と道祖神から、社会の規範を可視化する。MOYAN個展「Figure」をGallery & Restaurant 舞台裏にて2月18日(水)より開催

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する「Gallery & Restaurant 舞台裏」（麻布台ヒルズ内）にて、アーティスト・MOYANによる個展「Figure」を2026年2月18日(水)～3月15日(日)の会期にて開催いたします。

※作品販売は2026年2月18日(水)11:00より「先着制」にて販売いたします。

※プライスリストをご希望の方はリストが完成次第、先行してリストを送付いたしますのでお問合せフォーム(https://help.artsticker.app/hc/ja/requests/new)よりご連絡お願いいたします。

※レセプションは2月18日(水)18:00から開催予定です。(どなたでも自由にご参加いただけます）

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/113423

主催者コメント

麻布台ヒルズ内「Gallery & Restaurant 舞台裏」では、2026年2月18日(水)より、MOYAN個展「Figure」を開催いたします。

MOYANは長年「人形を使った人間劇」をコンセプトに、人形やドールハウスをモチーフにしてきました。そこには、誰かに与えられ、期待され、演じさせられる役割が描かれてきました。人であり物でもある「人形」の二重性は、遊びという虚構性の中で社会の規範と結びつき、無自覚のままイメージを再生産させていきます。



本展では、「人形（ひとがた）」のモチーフが雛人形と秋田の道祖神（どうそじん）へと展開します。雛人形は、節句の祈りとともに受け継がれてきた象徴です。本展の作品では、対となる男女の関係が組み替えられ、凛とした緊張を湛えたまま立ち現れます。一方の道祖神は、疫病などの災いを村境で食い止めるために各地に祀られ、作り替えを伴いながら継承されてきた民間信仰の像です。反復を前提とする慣わしには、季節の巡り、共同体の維持、無事への祈りといった悠久の時間が内在します。同時に反復は、固定された役割の再生産も前提とします。本展ではそのせめぎ合いを浮かび上がらせます。飾られる雛人形と、境界に立つ道祖神。祈りと制度、継承と更新、守りと規範が交差する地点で描かれた「人形」は、私たちの主体が何によって形づくられてきたのかをあらためて問いかけるでしょう。

アーティストステートメント

本展では、雛人形と道祖神という、日本の民俗的・制度的想像力を担ってきた像をモチーフに絵画を制作した。いずれも本来、家族、性、境界、通過といった社会的秩序を自然なものとして可視化するための装置である。

メインビジュアルとして描かれたのは、女雛二体、男雛二体がそれぞれ並ぶ絵画である。一対であることを前提としてきた雛人形の形式はここで反復され、しかし同時にずらされる。その「ずれ」は、新たな理想像を提示するというよりも、私たちが何を当然の組み合わせとして学習してきたのかを、静かに露呈させる。

2015年、渋谷区でパートナーシップ条例が制定された年、私はバービー人形を用いて同性婚を主題とした絵画を発表した。それから10年が経つ現在も、日本において同性婚は法制化されていない。この時間の停滞は、怒りとしてよりも、規範が反復され続ける構造そのものへの違和感として、私の制作の底流にある。

一方で、昨年の夏に秋田で短期間のレジデンスに参加した中で出会った道祖神は、村と村、生と死、内と外といった境界に立ち、通過や逸脱を引き受ける存在として祀られてきた像である。道祖神は、秩序を守るための像であると同時に、その境界が本来不安定であることを示し続けてきた。制度や社会に働きかけてきた多くの実践と並行して、私は一貫して、絵画という形式の内側からこれらの像を描いてきた。絵画は、即時的な解決を与えることはできないが、規範がどのように像として定着し、反復され、疑われることのないものとして受け取られていくのかを、時間の中で可視化することができる。

雛人形と道祖神は、本展において直接的に結びつけられることはない。しかし、いずれの像もまた、性や関係性、境界が固定されたものではないことを、沈黙のうちに示している。私はその沈黙を引き受け、イコンのように立ち現れる像を描き続けることで、現在の社会が前提としている、疑われることなく反復されてきた在り方を、静かに問いに晒している。



アーティストについて

1991 埼玉県生まれ

2018 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻 卒業

2020 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画技法・材料研究分野 修了

2025 - 東京藝術大学美術学部 油画非常勤講師

個展

2017 「DOLLs」un petit GARAGE、東京

2018 「ICON」un petit GARAGE、東京

2020 「image」MEDEL GALLERY SHU、東京

2020 「ドル・プレイ」un petit GARAGE、東京

2022 「FIGUREHEAD」un petit GARAGE、東京

2022 「PLAY BOOTY」Ff、東京

2023 「人形の棲む静物」un petit GARAGE、東京

2023 「周縁の身体」HIKAWASANDO GALLERY、埼玉

2024 「Bod Mod」FOAM CONTEMPORARY、 東京

2024 「SUBSPACE」YYARTS | MISLA 、東京

2024 「魔除けとオーナメント」FRINGE、埼玉

グループ展

2016

「第3回CAF賞作品展2016」 3331 Arts Chiyoda、東京

「“Group Show~ Sommes-nous heureux?”」Bambinart Gallery、東京

2017

「ゲンロンカオス*ラウンジ新芸術校第2期生標準コース成果展『ハプニング(直接行動)を待ちなが

ら』」ゲンロンカフェ、東京

「ヤングアート台北2017」シェラトングランデ台北ホテル、台北

「art expo NY」Pier 94、NY

2018

「ブレイク前夜~次世代の芸術家達~ PartII」Bunkamura Gallery、東京

「KUMA EXHIBITION 2018」スパイラルガーデン、東京

2019

「Unspoken Toys」MASATAKA CONTEMPORARY、東京

2020

神宮の杜芸術祝祭「紫幹翠葉 百年の杜のアート」明治神宮ミュージアム、東京

2021

「DOLLMAGE」TIERS GALLERY、東京

「ブレイク前夜展」美術手帖総編集長・岩渕貞哉セレクション、銀座蔦屋書店 GINZA ATRIUM、東京

2022

「EYES Portrait show by Emerging Artists」MEDEL GALLERY SHU、東京

「POPPETRY」クマ財団ギャラリー、東京

「ACTIVATE KOGEI +ART展」松屋銀座、東京

2023

「 ART NAGOYA 2023」名古屋観光ホテル、愛知

「京都×アートプロジェクト」京と家五条大坂町、京都

「ALICE×DOLL -不思議の国のアリスと人形」横浜人形の家、神奈川

2024

「CULTURE ART PARK 2024」代官山蔦屋書店、東京

「SENTIMENT」MEDEL GALLERY SHU、東京

「ドローイングの現在」師岡制作所、埼玉

2025

「EMERGING 恵比寿 2025」日仏会館ギャラリー、東京

「NEWS 2025」 東京藝術大学美術学部1F yuga gallery 、東京

「LIVING WITH ART アートのある暮らし展」明治安田ギャラリー、東京

「アイディアノート」師岡制作所、埼玉

2026

「MITSUKOSHI Art Selection」日本橋三越本館、東京

受賞歴

2015 「GEIDAI スカウティング@藝大ギャラリー」藝大アーツイン丸の内 (GAM)賞

2016 「シェル美術賞2016」入選

「第3回 CAF賞」山口裕美賞

助成

2015 「東京藝術大学久米桂一郎奨学基金」 認定

2017 「公益財団法人クマ財団第1期クリエイター奨学金」 認定

2018 「東京藝術大学平山郁夫奨学金」 認定

2021 「公益財団法人クマ財団活動支援事業」 認定

2024 「Tokyo Artist Accelerator Program」 第1期支援アーティスト

展覧会タイトル

MOYAN個展「Figure」

開催期間

2026年2月18日(水)～3月15日(日)

会場

Gallery & Restaurant 舞台裏



住所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1F

＞Google Map(https://maps.app.goo.gl/Mn7EjVox3X91hBeY7)

営業時間

■ギャラリー

【火-日】

11:00～20:00

■レストラン

【火-金】

LUNCH 12:00～15:30 (L.O.15:00)

DINNER 17:00～22:00 (L.O.21:00)

【土・日】

12:00～18:00 (L.O.17:00)

※土日はカフェ営業となります。

定休日

月曜定休

※月が祝日の場合は翌日が休業日となります。

観覧料

無料

アクセス

・東京メトロ日比谷線神谷町駅5番出口より、駅直結 徒歩1分

・エレベーターあり、バリアフリー

・車椅子、ベビーカーの入場可能

参加アーティスト

主催

ArtSticker (運営元：The Chain Museum)

展覧会URL

https://artsticker.app/events/113423

会場：Gallery & Restaurant 舞台裏

2023年11月に麻布台ヒルズ ガーデンプラザAにオープンした「Gallery & Restaurant 舞台裏」はアート作品を鑑賞したあとに誰かと語り合いたくなる空間として、お酒や食事を楽しめるスペースを内包しています。ここでは作品と出会うことで芽生えた感情、もしくは混乱や困惑なども一緒にいる誰かと共有することができます。

26坪という限られた空間ですが、展示スペースの裏側に回り込むとそこにはシェフのいるキッチンがあり、冷えた白ワインと気楽な前菜、本格的なコース料理も召し上がっていただけます。美術館に所蔵されるようなベテランのアーティストから、グローバルなマーケットで熱い視線を集める話題のアーティストまで、ときには演劇やダンスのようなパフォーマンスも企画します。

▽Instagramアカウント

https://www.instagram.com/butaiura_artsticker/

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/