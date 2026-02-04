舞台『鋼の錬金術師』―闇と光の野望―　DMM TVで独占ライブ配信・アーカイブ配信決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、舞台『鋼の錬金術師』―闇と光の野望―の2026年2月11日(水・祝)18:00公演、2026年2月14日(土)18:00公演を「DMM TV」にて独占ライブ配信・アーカイブ配信いたします。本日2月4日(水)よりDMM TV特設サイトにてライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。

また、本商品をご購入いただき、キャンペーン期間内に応募されたお客様の中から抽選で2名様にキャストサイン入りパンフレットをプレゼント！

ライブ配信概要

■配信公演

・2026年2月11日(水・祝)18:00公演

・2026年2月14日(土)18:00公演

＜販売期間＞

・2026年2月11日(水・祝)18:00公演

2026年2月4日(水)12:00～2月18日(水)21:00まで

・2026年2月14日(土)18:00公演

2026年2月7日(土)12:00～2月21日(土)21:00まで

＜販売価格＞

各公演：4,000円(税込)

＜ライブ配信時間＞

各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)

＜見逃し配信期間＞

・2026年2月11日(水・祝)18:00公演

2026年2月12日(木)18:00～2月18日(水)23:59まで

・2026年2月14日(土)18:00公演

2026年2月15日(日)18:00～2月21日(土)23:59まで

アーカイブ配信概要

■配信公演

・2026年2月11日(水・祝)18:00公演

・2026年2月14日(土)18:00公演

＜販売期間＞

・2026年2月11日(水・祝)18:00公演

2026年2月28日(土)12:00～3月13日(金)23:59まで

・2026年2月14日(土)18:00公演

2026年3月7日(土)12:00～3月20日(金・祝)23:59まで

＜販売価格＞

各公演：4,000円(税込)

＜視聴可能期間＞

購入から7日間

プレゼントキャンペーン

ライブ配信・アーカイブ配信を問わず1公演以上ご購入いただき、キャンペーン期間内に応募されたお客様の中から、抽選で2名様にキャストサイン入りパンフレットをプレゼント！

それぞれ以下7名のキャストサイン入り

エドワード・エルリック役：一色洋平

エドワード・エルリック役：廣野凌大

アルフォンス・エルリック役：眞嶋秀斗

オリヴィエ・ミラ・アームストロング役：AKANE LIV

リン・ヤオ／？？？役：本田礼生

ゾルフ・J・キンブリー役：鈴木勝吾

アルフォンス・エルリック役(SUIT ACTOR)：桜田航成

キャンペーン期間：2026年2月4日(水)12:00～3月20日(金・祝)23:59まで

【視聴方法】

１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン

※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。

２.下記ライブ配信販売ページより購入

３.「DMM TV」（ブラウザ版/アプリ）にて視聴

【配信販売ページ】

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=hagaren3/

■ご注意

※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。

※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。あらかじめ配信スケジュールをご確認のうえ、ご購入の際はご注意ください。

※プレゼントキャンペーンに参加するには1公演以上ご購入いただき、キャンペーン期間内に配信販売ページよりご応募下さい。

※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を一定期間内であれば何度でも視聴できるサービスです。

※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

・配信開始時間に遅れが発生した場合は、準備が整い次第配信開始となります。

※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。

▼舞台『鋼の錬金術師』―闇と光の野望― 公式サイト

https://stage-hagaren.jp/

■DMM TVとは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/