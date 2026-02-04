【2026年バレンタイン】エストネーション六本木ヒルズ店＆大阪店にヨーロッパの老舗チョコレート等が勢ぞろい。

株式会社エストネーション

エストネーション六本木ヒルズ店とエストネーション大阪店にてヨーロッパのお菓子がポップアップストアを、1月27日（火）～2月16日（月）まで開催いたします。

200年以上受け継がれてきたドイツの定番菓子＜Niederegger(ニーダーエッガー)＞のマジパンや、高級食材トリュフを使用した＜Urbani(ウルバーニ)＞のトリュフチョコレートなど、紅茶、コーヒーからお酒とのペアリングを楽しんでいただける心躍るラインナップです。

バレンタインの贈り物にはもちろん、自分宛てのご褒美にも。ここでしか出会えないアイテムも盛りだくさんです。是非この機会にご来店ください。

【POP UP STORE情報】

開催期間

2026年1月27日（火）～2月16日（月）

開催場所

■エストネーション六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-10-2 六本木ヒルズ

ヒルサイド けやき坂コンプレックス1F・2F

■エストネーション大阪店

大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館 1F

Niederegger ニーダーエッガー /ドイツ

ドイツ・リューベック市庁前にある1806年創業の老舗マジパンメーカー。

アーモンドと砂糖を混ぜ合わせたドイツ・リューベックが発祥と言われている「マジパン」を、200年以上もの間、大切に受け継がれてきた秘伝のレシピで作り続けており、ドイツ全土でその名を知られています。

Urbani ウルバーニ / イタリア

イタリアで1852年創業し、ミラノやアルバに直営店舗を構えるトリュフ専門メーカー。トリュフミュージアムを有するほどトリュフに並々ならぬ情熱と愛情を注ぐ彼らが作る『トリュフチョコレート』。トリュフを使用したオイルを練りこんだ大人のチョコレートは、コーヒーや紅茶の他にワインやシャンパンとも相性抜群です。

Forest Feast フォレストフィースト / イギリス

イギリス・北アイルランドで1996年創業のスナックメーカー。『最高に美味しいスナックを作る』という理念のもと、 “毎日食べられるヘルシーなおやつ”を作り続けています。

旬のフルーツや、じっくりと熱風式で焙煎されたナッツを、伝統的な技法で丁寧に何層にも渡ってチョココーティングしており、濃厚なチョコレートとフルーツやナッツの異なる食感も楽しめる逸品です。

ABTEY アブテー / フランス

フランスで1946年創業、リキュール入りチョコレートを得意とするメーカーです。今回ポップアップストアでは、チョコレートの風味はそのままですが、カカオの代わりにひまわりの種から作られたチョコのウイスキー＆ブランデーボンボンをご準備しています。

Loison ロイゾン / イタリア

高級焼き菓子の専門家として、イタリア内外に知られているメーカー。伝統的なレシピと厳選素材にこだわり、手作業で丁寧に仕上げられた焼き菓子を製造するイタリアの老舗焼き菓子ブランド。洗練されたエレガンスなデザインと淡いパステルカラーのパッケージでギフトとしても高い人気を誇ります。１アイテムにつき３つの味が楽しめるアソートになっており、いろんな味を楽しめるのも魅力です。

Laurent K ローレントK / フランス

美食の国・フランスで創業のメーカー。厳選されたナッツ類を丁寧に焙煎、伝統的な銅製の大釜で丹念にキャラメリゼされています。フランス産の塩の花（フルール・ド・セル）が繊細なアクセントに。繊細で独創的な風味を保つために、パッケージにリサイクル可能なガラス瓶を採用することで、気品漂う美しさと味わいの調和が生み出されています。