数々の名作を生み出した“大映テレビ”の出演俳優たちが集結！『BS10 パネルクイズ アタック25』大映テレビドラマ大会

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」にて、毎週日曜 午後1:25～放送中の『BS10 パネルクイズ アタック25』。2月8日（日）は、数々の名作を生み出した「大映テレビドラマ」に出演し一世を風靡した俳優たちが出場する特別大会を放送いたします！ぜひご覧ください。

▼初共演から40年以上！大映仲間の俳優4名【2月8日（日）午後1：25～2：25】

大映テレビと言えば、熱血スポーツドラマの金字塔「スクール・ウォーズ」や、ドラマーを目指す少女の青春ドラマ「ポニーテールはふり向かない」といった数多くの名作でお茶の間をわかせました。今大会には、そんな大映テレビドラマに出演した山下真司、伊藤かずえ、比企理恵、鶴見辰吾の4名が出場します！今回は特別ルールとして、お手つき無しとなっており、「アタックロスト」も登場！パネルが15枚埋まったタイミングで発動し、正解者は自分の色以外の色のボールが入ったボックスから1つを引き、引いたボールの色の中から好きな番号のパネルを消すことができます。さらに、ラグビーボールでボウリングのピンを1番多く倒すとパネルを1枚獲得することができる「ラグビーボールボウリング」も行いました。 全員が初めてのアタック25出場となりましたが、収録後には「緊張などはせず、大映ドラマ撮影当時の思い出が蘇る同窓会のようだった」と、語った4名。はたして、誰がトップ賞を獲得したのでしょうか！？ぜひ、大映テレビドラマ大会をお楽しみください！

『BS10 パネルクイズ アタック25』大映テレビドラマ大会 放送情報

＜放送日時＞2月8日（日）午後1：25～2：25

＜司会＞谷原章介

＜出題者＞沢木美佳子

＜解答者＞山下真司、伊藤かずえ、比企理恵、鶴見辰吾

＜放送形態＞

無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり

※放送後「TVer」で見逃し配信あり（無料）

■公式アプリ「つながるジャパネット」

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿をしたり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。

つながるジャパネット :https://www.bs10.jp/app/