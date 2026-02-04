¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026½ÐÅ¸¤Î¤´°ÆÆâ¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»ñºà¤ÎºÇ¿·¥¨¥³¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤´¾Ò²ð¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥¸¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Þ°æµÁÉ§¡¢°Ê²¼¥·¥â¥¸¥Þ¡Ë¤Ï¡¢2/18(¿å)¡Á2/20(¶â)ËëÄ¥¥á¥Ã¥»Á´´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÎ®ÄÌ»º¶È¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ / ¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¡Ë
¡¡¥·¥â¥¸¥Þ¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¤¿ÊñÁõ»ñºà¤ä¶È³¦½é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤Î¾¦ÉÊ·²¤ò¼´¤Ë¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ ÂÑÇ®¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥Ã¥×
¡¡¡¡¡Ö»æ¡×¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¾ÆÀ®¡Ê¹â²¹²ÃÇ®¡Ë²ÄÇ½¤Ê»æÀ½¥Õ¡¼¥É¥«¥Ã¥×¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¢ PFAS¥Õ¥ê¡¼ÂÑÌý»æ
¡¡¡¡Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢´Ä¶¤Ë¤â¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÂÑÌýÂÞ¤òÂ³¡¹¤È¾¦ÉÊ²½¡ª
¡¡➂ ¥Ð¥¤¥ª¥·¥§¥ë¥Ï¥ó¥É¥Ï¥¤¥Ñ¡¼
¡¡¡¡À¸ÊªÍ³Íè¤ÎÍµ¡»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë²´éÚ³Ì¤¬¸¶ÎÁ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹À®Ê¬¤ò25¡ó´Þ¤ó¤À¥ì¥¸ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤ IPP¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡¡¡½®Äì¥¿¥¤¥×¤Î¼«Î©¼°ËÉÆÞ²Ã¹©ÉÕ¤Æ©ÌÀIPPÂÞ¤¬¶È³¦½éÅÐ¾ì¡ª
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Åö¼Ò¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¾¦ÉÊ¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥È¥ì¡¼¡×¤È¡ÖPFAS(¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª)¥Õ¥ê¡¼ÂÑÌýÂÞ¡×¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¢£³µÍ×
¡¡Ì¾¾Î¡§Âè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026
¡¡²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¡Á20Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡¡¡10:00¡Á17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:00Ëø¡Ë
¡¡²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»4¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥â¥¸¥Þ¥Ö¡¼¥¹ 4-314 4¾®´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ËÌ¸ý4¥Û¡¼¥ëÆþ¸ý¤«¤é¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ãí°Õ¡§¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ö¡¼¥¹¥¤¥á¡¼¥¸
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥¸¥Þ ¹Êó¼¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶ 5-29-8
TEL¡§03-3863-4061¡¿FAX¡§03-3865-4470
URL¡§https://www.shimojima.co.jp
