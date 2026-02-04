こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILがキッチン「ノクト」「シエラ」を刷新 家具のような素材感と空間に調和するデザインへ進化
新素材ワークトップ「リテックス トップ」で、意匠性と耐久性の両立を実現
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、システムキッチン「Noct（ノクト）」と「Shiera（シエラ）」のデザインと機能を大幅に刷新し、2026年4月より全国で発売します。
目指したのは、単なる調理の場を超え、お気に入りの家具のように心を満たす「Reラックス（リラックス）キッチン」。意匠性と耐久性を兼ね備えた新素材ワークトップ「リテックス トップ」をはじめ、シンプルなスクエア型シンク、人気のフロントオープン食洗機が美しくに納まるキャビネット、豊富な扉バリエーション、狭小住宅でも設置可能な「幅30cmフロントオープン食洗機」など、美しさも使い勝手も諦めない、新しいキッチンのあり方を提案します。
自分らしく過ごせる「Reラックス キッチン」
ノクトとシエラは、人と暮らしに寄り添うLIXILの技術とデザインのもと、空間と美しく調和し、自分らしく過ごせる心地よい“居場所”を提供する「Reラックス キッチン」として生まれ変わります。調理をする人の身体にフィットして家事の負担を減らす技術と、空間に調和するデザインで、毎日の暮らしに安らぎや活力をもたらします。
デザインと性能を両立した新素材ワークトップ「リテックス トップ」※
ノクトのワークトップに導入される新素材ワークトップ「リテックス トップ」。自然素材の表情を高精細に再現した色柄とスリムなデザインが、空間に美しく調和し、こだわりのキッチンを演出します。キッチンのワークトップに求められる水・熱・汚れへの耐性も兼ね備え、表面は鉛筆硬度9H以上で硬いものを置いても傷つきにくく、調味料や油汚れも染み込みにくい仕様を実現しています。さらに、新たに採用したシンプルなスクエア型のシンクとの組み合わせでより洗練された空間に。ワークトップとシンクの継ぎ目を丁寧に仕上げることで、シームレスなデザインを実現し（特許出願中）、お手入れも簡単です。※ノクトのみ
細部までこだわったデザインと、LIXILならではの空間コーディネート
容量の大きさや使い勝手の良さから、近年人気が高まっているフロントオープンタイプの食洗機。LIXILは、大容量の食洗機でもキッチンと一体化する美しい納まりを実現しました。扉のバリエーションも豊富で、質感やニュアンスの異なる多彩な色柄をラインアップしています。インテリア建材「Lasissa（ラシッサ）」シリーズと連動した新色を拡充し、キッチン空間全体をリビング・ダイニングと統一感のあるデザインでコーディネートすることも可能です。
コンパクトキッチンを救う「幅30cmフロントオープン食洗機」
市場で需要が急増しているフロントオープン食洗機の幅30cmモデルを新たにラインアップしました。これにより、これまでスペース制約により食洗機の設置が難しかったコンパクトなキッチンでも、調理スペースやシンクの広さを犠牲にすることなく導入いただける可能性が広がります。幅30cmというスリムな設計でありながら、従来の幅45cm深型スライド食洗機と同等（約6人分・44点）の収納力を確保していることも魅力の1つ。日本の住宅事情に合わせて進化した食洗機で、家事負担の軽減に貢献します。
環境への配慮
ノクトで新採用されたリテックストップは、低炭素素材を使用し、製造時に発生するCO₂を削減しています。また、薄い素材を使用することは、スタイリッシュな意匠を表現できるだけでなく、原材料の使用量削減や製品重量の削減にもつながります。さらに、アルミ部材にはリサイクルアルミを使用した循環型低炭素アルミ「PremiAL（プレミアル）」を採用し、環境負荷の低減にも貢献しています。
■製品情報
発売予定日 2026年4月1日
販売地域 日本全国
参考価格 ノクト：1,131,900円〜 （税込、工事費別途）
シエラ：741,400円〜 （税込、工事費別途）
WEBページ https://www.lixil.co.jp/lineup/kitchen/2026new/
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
製品情報
https://www.lixil.co.jp/lineup/kitchen/2026new
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、システムキッチン「Noct（ノクト）」と「Shiera（シエラ）」のデザインと機能を大幅に刷新し、2026年4月より全国で発売します。
目指したのは、単なる調理の場を超え、お気に入りの家具のように心を満たす「Reラックス（リラックス）キッチン」。意匠性と耐久性を兼ね備えた新素材ワークトップ「リテックス トップ」をはじめ、シンプルなスクエア型シンク、人気のフロントオープン食洗機が美しくに納まるキャビネット、豊富な扉バリエーション、狭小住宅でも設置可能な「幅30cmフロントオープン食洗機」など、美しさも使い勝手も諦めない、新しいキッチンのあり方を提案します。
システムキッチン「ノクト」
自分らしく過ごせる「Reラックス キッチン」
ノクトとシエラは、人と暮らしに寄り添うLIXILの技術とデザインのもと、空間と美しく調和し、自分らしく過ごせる心地よい“居場所”を提供する「Reラックス キッチン」として生まれ変わります。調理をする人の身体にフィットして家事の負担を減らす技術と、空間に調和するデザインで、毎日の暮らしに安らぎや活力をもたらします。
デザインと性能を両立した新素材ワークトップ「リテックス トップ」※
ノクトのワークトップに導入される新素材ワークトップ「リテックス トップ」。自然素材の表情を高精細に再現した色柄とスリムなデザインが、空間に美しく調和し、こだわりのキッチンを演出します。キッチンのワークトップに求められる水・熱・汚れへの耐性も兼ね備え、表面は鉛筆硬度9H以上で硬いものを置いても傷つきにくく、調味料や油汚れも染み込みにくい仕様を実現しています。さらに、新たに採用したシンプルなスクエア型のシンクとの組み合わせでより洗練された空間に。ワークトップとシンクの継ぎ目を丁寧に仕上げることで、シームレスなデザインを実現し（特許出願中）、お手入れも簡単です。※ノクトのみ
細部までこだわったデザインと、LIXILならではの空間コーディネート
容量の大きさや使い勝手の良さから、近年人気が高まっているフロントオープンタイプの食洗機。LIXILは、大容量の食洗機でもキッチンと一体化する美しい納まりを実現しました。扉のバリエーションも豊富で、質感やニュアンスの異なる多彩な色柄をラインアップしています。インテリア建材「Lasissa（ラシッサ）」シリーズと連動した新色を拡充し、キッチン空間全体をリビング・ダイニングと統一感のあるデザインでコーディネートすることも可能です。
コンパクトキッチンを救う「幅30cmフロントオープン食洗機」
市場で需要が急増しているフロントオープン食洗機の幅30cmモデルを新たにラインアップしました。これにより、これまでスペース制約により食洗機の設置が難しかったコンパクトなキッチンでも、調理スペースやシンクの広さを犠牲にすることなく導入いただける可能性が広がります。幅30cmというスリムな設計でありながら、従来の幅45cm深型スライド食洗機と同等（約6人分・44点）の収納力を確保していることも魅力の1つ。日本の住宅事情に合わせて進化した食洗機で、家事負担の軽減に貢献します。
環境への配慮
ノクトで新採用されたリテックストップは、低炭素素材を使用し、製造時に発生するCO₂を削減しています。また、薄い素材を使用することは、スタイリッシュな意匠を表現できるだけでなく、原材料の使用量削減や製品重量の削減にもつながります。さらに、アルミ部材にはリサイクルアルミを使用した循環型低炭素アルミ「PremiAL（プレミアル）」を採用し、環境負荷の低減にも貢献しています。
■製品情報
発売予定日 2026年4月1日
販売地域 日本全国
参考価格 ノクト：1,131,900円〜 （税込、工事費別途）
シエラ：741,400円〜 （税込、工事費別途）
WEBページ https://www.lixil.co.jp/lineup/kitchen/2026new/
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
製品情報
https://www.lixil.co.jp/lineup/kitchen/2026new
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/