電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。1月26日から2月1日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■言葉をつなげば、地図になる。企業を未来へ導くトップメッセージの「つくりかた」

#経営/企業#クリエイティブ#コピーライター#パーパス

企業を未来へ導く力強いトップメッセージは、どんな順番で、どんな対話や思考を経て、ひとつの言葉としてかたちづくられていくのか。今回はトップメッセージの「つくりかた」をテーマに、その流れをていねいにひも解き、王道ともいえるアプローチをご紹介します。

著者：小林 麻里絵（電通 第2ビジネス・トランスフォーメーション局）

■社会課題に詳しくない人を巻き込み、笑顔で取り組めるアクションの提案

#マーケティング#広告#経営/企業#クリエイティブ#社会課題#SDGs

第78回広告電通賞 SDGs特別賞の選考委員長・金田晃一氏と選考委員・小国士朗氏が、受賞作品を紹介しながら、今後、サステナビリティ広告に求められるポイントを語り合いました。

著者：金田 晃一（NTTデータグループ）×小国 士朗（小国士朗事務所）

■「する・みる・ささえる」人たちのつながりを可視化したい

#マーケティング#経営/企業#顧客体験#スポーツ#パラスポーツ

「スポーツの価値」を定性的・定量的に明らかにしていく「スポーツ未来研究ノート」。今回は、アルペンスキーのパラリンピアンであり、電通のスポーツ未来研究所・所長の大日方邦子氏に、自身の競技人生を通して見えたスポーツの価値や、スポーツ未来研究所が目指す方向性についてお聞きしました。

著者：大日方 邦子（日本パラリンピアンズ協会理事／電通 フェロー）

■AIが拡張する、ニューロダイバーシティの可能性

#社会課題#働き方#ダイバーシティ#インクルージョン

noiroのアライアンス企業であり、発達障がいや精神障がいのある人々の就労支援や学習支援を行うKaienの鈴木慶太氏をお招きし、noiroメンバーの飯田剛史氏（電通総研）も交え、同じくnoiroの北本英光氏（電通）モデレートのもと、「AIとニューロダイバーシティ」をテーマに語り合いました。

著者：鈴木 慶太（Kaien）×飯田 剛史（電通総研）×北本 英光（電通 未来事業創研）

■「メディアトレンドレポート2026」発表 電通PRコンサルティングが分析する“6つの変化”

#メディア/コンテンツ#広報#トレンド

電通PRコンサルティングは、「メディアトレンドレポート2026～メディアが予測する2026年の6つの変化～」を発表した。

他にもぞくぞく！

