ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」より、ミッフィーと「さくら」がテーマの期間限定ドリンク2種が新登場
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年2月6日(金)より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」を提供いたします。
■「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」について
フラワーミッフィー ジュースガーデンでは、ミッフィーとお花をテーマに四季の変化を感じていただけるドリンクを提供しており、2026年2月6日(金)からは、春の訪れを告げるお花「さくら」をテーマにした期間限定ドリンク「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」を販売いたします。
豊かな抹茶の香りを楽しめる冷たいドリンク「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と、乾燥させた桜花と桜葉、緑茶をベースに桜のシロップの甘さが広がるあたたかいドリンク「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」には、さくら風味のわらびもちが入っています。ドリンク上部には、淡いピンク色のストロベリーホイップとミッフィーもなかをあしらいました。
ぽかぽかした春の陽気を感じるような、フラワーミッフィー ジュースガーデンの期間限定ドリンクを、ぜひご賞味ください。
■期間限定メニュー詳細
メニュー名：フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー(ICE)
価 格 ：800円(税込)
発売日 ：2026年2月6日(金)
提供店舗 ：フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
備 考 ：テイクアウトのみのご提供です。
メニュー名：フラワーミッフィー さくらグリーンティー(HOT)
価 格 ：700円(税込)
発売日 ：2026年2月6日(金)
提供店舗 ：フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
備 考 ：テイクアウトのみのご提供です。
■フラワーミッフィーについて
オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。
公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/
X：https://x.com/FlowerMiffy
Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/
フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/
■既存店舗情報
店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ
店名：フラワーミッフィー 浅草店
住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com