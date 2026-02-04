レジスタントスターチ市場は機能性食品腸内健康分野のイノベーション、クリーンラベル栄養へ需要に牽引され、2035年までに421億米ドルに達する見込みであり年平均成長率（CAGR）5.81％で拡大する
レジスタントスターチ市場は、2025年の106億1000万米ドルから2035年までに421億米ドルに達すると予測され、大幅な成長が見込まれています。2026年から2035年までの予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）5.81％を示すと予想されています。
難消化性デンプン（RS）は、バナナ、ジャガイモ、全粒穀物などの食品に天然に含まれる成分であり、食品製造工程に添加することも可能です。RSとは、小腸での消化に抵抗するタイプのデンプンのことで、特に消化器の健康や体重管理において、複数の健康効果をもたらします。
市場のダイナミクス：主要なドライバーと課題
市場成長の原動力:
健康な生活様式の方の成長の転位はずっと市場のための第一次運転者です。 2022年10月の時点で、回答者の70%が健康を改善したいと考えており、さまざまな年齢層の消費者の50%が健康的な食事を重要な優先事項と考えています。 腸の健康への利点で知られているRSは、これらの健康志向の傾向と完全に一致し、その需要を推進しています。
肥満、糖尿病、消化器疾患などの生活習慣関連の健康問題の診断の増加は、市場の成長をさらに促進しています。 世界保健機関（WHO）によると、2022年には世界の8人に1人が肥満の影響を受けており、25億人以上の成人が太りすぎと見なされています。 ソーシャルメディア、健康ブログ、主流メディアを通じたこれらの問題に対する意識の高まりは、RSの需要に積極的に影響を与えています。 これらの複合要因は、予測期間中に大幅な市場成長を促進すると予想されます。
市場の制約:
需要が高まっているにもかかわらず、市場は耐性澱粉の利点についての消費者の意識の欠如などの課題に直面しています。 製造業者はその利点を認識していますが、多くの消費者は食品におけるその可能性を認識していません。 さらに、厳しい食品規制と安全性の懸念は、特に厳しいラベル付けと生産ガイドラインを持つ地域では、市場の拡大を妨げる可能性があります。 さらに、RSの消費レベルが高いと、消化器系の問題につながる可能性があり、消費者は摂取量を制限する可能性があります。 これらの要因は、今後数年間の市場の成長を制限する可能性があります。
主要企業のリスト：
● Arcadia Biosciences Inc.
● Cargill Incorporated
● Gut Garden LLC
● Ingredion Incorporated
● MGP Ingredients Inc.
● Natural Stacks Inc.
● Roquette Freres
● Tate & Lyle Plc
市場機会:
機能性および天然成分の需要の高まりは、市場にとって重要な機会を提供します。 消費者は、基本的な栄養を超えた健康上の利点を提供する製品をますます求めており、自然でクリーンなラベル製品への傾向が高まっています。 RSは、根菜、全粒穀物、マメ科植物から抽出された天然成分であり、未処理の健康的な食品成分に対するこの需要によく適合します。
たとえば、2022年5月に食品インテグリティセンターが実施した調査では、個人の75%が食品の栄養ラベルをチェックし、53%がクリーンラベル製品の方が栄養価が高いと考えていることが明らかになりました。 さらに、アメリカ人の46％は、食品成分情報に直接アクセスすることが購買決定に影響を与えると主張し、多くの人がそのような製品の保険料を支払う これらの傾向は、RSのような清潔で天然成分に対する嗜好の高まりを示しており、予測期間中に市場の成長を促進するのに役立ちます。
