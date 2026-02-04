【2026年最新】ファイル復元フリーソフト5選（インストール不要含む）
2026年、大切なデータをうっかり削除してしまった際に頼りになる「ファイル復元フリーソフト」を厳選してご紹介します。
データ復旧において最も重要なのは、「復元したいドライブに新しいデータを書き込まないこと」です。そのため、PCに直接インストールせずにUSBメモリなどから起動できるインストール不要（ポータブル版）のソフトは非常に重宝されます。
以下に、2026年現在、信頼性と操作性で評価の高い5つのソフトをまとめました。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」最新バージョンは2月3日（火）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Freeの新しいバージョンでは、データ復元の成功率を向上させました。
■ Tenorshare 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/4jdeX
2026年おすすめファイル復元フリーソフト5選
1. Recuva (レクーバ)－実績No.1の完全無料ソフト
長年愛されている復元ソフトの代名詞です。無料版でも復元容量に制限がなく、画像、音楽、ドキュメントなどあらゆるファイルを復元できます。
● メリット: ウィザード形式で初心者でも使いやすい。「詳細スキャン」で深い階層のデータも探せる。
● インストール不要: 公式サイトから「Portable」版をダウンロード可能。
●こんな人に: 費用をかけず、まずは手軽に復元を試したい方。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340793/images/bodyimage1】
2. Wise Data Recovery－爆速スキャンとモダンな操作性が魅力
2026年時点でもアップデートが継続されており、Windows 11などの最新環境への適応力が高いソフトです。無料版では最大2GBまでの復元が可能です。
● メリット: スキャン速度が非常に速い。復元可能性を「良好」「非常に悪い」などのステータスで表示してくれる。
● インストール不要: 公式ポータブル版が用意されている。
● こんな人に: スピーディーに特定のファイル（写真1枚など）を救出したい方。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340793/images/bodyimage2】
3. PhotoRec (フォト・レック)－中身は最強クラスの復元力
コマンドプロンプトのような画面（CUI）で操作するため少しハードルは高いですが、オープンソースで完全に無料、かつ復元率はトップクラスです。
● メリット: ファイルシステムが壊れたドライブからもデータを吸い出せる。
● インストール不要: 解凍して実行するだけでOK。
● こんな人に: 他のソフトでダメだった場合や、SDカードの写真を根こそぎ救いたい方。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340793/images/bodyimage3】
4. Tenorshare 4DDiG Free－最新AI技術を駆使した高い復旧率
近年シェアを急拡大させている高性能ソフトです。無料版は復元容量に制限（2GB程度）がありますが、プレビュー機能が非常に強力です。
■ Tenorshare 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/4jdeX
● メリット: インターフェースが非常に綺麗。動画の修復機能など、おまけ機能も充実。
● デメリット: 原則インストールが必要。
● こんな人に: 確実にデータが残っているか確認してから、確実に復元したい方。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340793/images/bodyimage4】
