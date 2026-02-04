スマホ関連アクセサリーブランド「MangoTek」をAmazonにて販売開始。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開するスマホ関連アクセサリーブランド「MangoTek」をAmazonにて販売を開始しました。MangoTekは海外市場を中心に展開をしてきたスマホアクセサリーブランドで、Apple社の「MFi認証」を取得し安全性を保証した製品展開を特徴としています。
今回は第一弾のラインナップとして、耐久性に優れた充電ケーブルとAirTagを収納できるケースの販売を開始しました。
■販売商品一部紹介
mangotek-mcc11
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340842/images/bodyimage1】
USB-C to USB-C急速充電データケーブル(Type-C)
60W PD急速充電ケーブル
カラー：ブルー / ホワイト
URL：www.amazon.co.jp/dp/B0FZQXJWXL
mangotek-mca20
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340842/images/bodyimage2】
3-in-1ケーブル(ライトニング/USB-C/Micro USB端子) MFi認証
1万回以上の耐久試験をクリア しなやかで断線しにくいナイロン編み仕様
カラー：ブラック
URL：www.amazon.co.jp/dp/B0FZQL1GDX
mangotek-lfc01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340842/images/bodyimage3】
AirTag用 レザーケース
耐久性の高いPUレザーを採用
カラー：グリーン / ホワイト
URL：www.amazon.co.jp/dp/B0G2Q5495M
■販売サイト
Amazon：https://www.amazon.co.jp/s?srs=17010462051&rh=p_89%3AMangotek
■MangoTek Japanについて
MangoTek Japan(マンゴーテック・ジャパン)はiOS、Android向け対応した周辺機器の開発、製造、販売を行うブランドです。OSの垣根を超えた製品を展開しています。
MangoTekの象徴的なグリーンカラーは、マンゴーが成熟する前のカラーをイメージ。
果物にとっては未熟な色でありますが「これからどのような色味、個性や味、デザインへと変化していくのか？」というワクワク感をイメージしました。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
配信元企業：鑫三海株式会社
