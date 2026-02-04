ラブコメ時代劇「江湖恋絵巻（こうここいえまき）」本日U-NEXTで配信開始&DVDレンタル開始！本編第1話をYouTubeで特別公開！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

「夢幻の桃花～三生三世枕上書～」ガオ・ウェイグアンと「陳情令」シュエン・ルーが共演、「花の都に虎（とら）われて～TheRomance of Tiger and Rose～」の監督がメガホンをとり、猫眼武侠ドラマ熱度週間ランキング3 週連続1 位を獲得した話題の中国ラブコメ時代劇「江湖恋絵巻（こうここいえまき）」が、NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパンの配給により、本日よりU-NEXT にて独占先行配信開始、またDVD レンタル開始いたします。 これを記念して、本編第1話を本日より公式YouTube にて特別公開いたします！

目が覚めるとなぜか古代世界にトリップしていた方怡（ほうい／シュエン・ルー）は江湖のお宝争奪戦に巻き込まれて命を狙われる中、謎の侠客・艶少（えんしょう／ガオ・ウェイグアン）に救われる。 この世界での自分は最強女侠・容疏狂（ようそきょう）だと知るも、武術のド素人となってしまった彼女は、記憶喪失のふりをして艶少を護衛に雇うが、守られるたびにときめいてしまい…！？ 大人の魅力溢れるガオ・ウェイグアン×チャーミングなシュエン・ルーの主演カップルに加え、「相思令」のレン・ハオが聡明な若荘主役、「夢華録」のジアナイナーがヒロインに嫉妬する義妹を好演。 「花不棄〈カフキ〉-運命の姫と仮面の王子-」の監督が贈る、笑いとアクション、恋が弾ける武侠ラブコメ時代劇を是非お楽しみください！

●「江湖恋絵巻（こうここいえまき）」本編第1 話を特別公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qUL7Lhe5Tx4 ]

動画URL： https://youtu.be/qUL7Lhe5Tx4(https://youtu.be/qUL7Lhe5Tx4)

公開された第１話は、白馬に乗って颯爽と砂漠に現れた赤い衣の男・艶少（えんしょう）が、鬼谷盟（きこくめい）に捕らわれて死にかけていた御馳山荘（ぎょちさんそう）の養女・容疏狂（ようそきょう）を華麗なアクションで救い出すシーンで幕を開ける。 しかし意識を取り戻した容疏狂は状況が理解できない。 なぜなら彼女の中身は現代からタイムスリップしてきた方怡（ほうい）だったからだ。 様子のおかしい容疏狂を怪しむ艶少だったが、激しい砂嵐の中、必死に彼女を守り仙人（せんにん）泉にたどり着く。 容疏狂が眠っている間に、ひそかに彼女が侵された寒毒（かんどく）を自らの体に移す“引毒（いんどく）”を行う艶少。 果たして、艶少が己を犠牲にしてまで容疏狂を助けようとする理由とは？２人の運命と江湖に眠るお宝をめぐる争奪戦にワクワクが止まらない！！

●スタッフ

監督：チャー・チュンイー「花の都に虎（とら）われて～The Romance of Tiger and Rose～」

●キャスト

ガオ・ウェイグアン（高偉光）「夢幻の桃花～三生三世枕上書～」「氷雪の接吻（くちづけ）」

シュエン・ルー（宣璐）「陳情令」「与鳳行」

レン・ハオ（任豪）「国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～」

「相思令（そうしれい）～君綺羅（くんきら）と玄烈（げんれつ）～」

ジアナイナー（加奈那）「夢華録」「祈今朝＜ききんちょう＞～失われた記憶、共鳴する愛～」

●相関図

●あらすじ

目を覚ますと古代世界にトリップし、砂漠で捕らわれの身となっていた方怡（ほうい）。そこへ突然、白馬に乗って現れた謎の賞金稼ぎ・艶少（えんしょう）に命を救われる。自分が御馳山荘（ぎょちさんそう）の最強女侠客・容疏狂（ようそきょう）だと知るが、なぜか武術のド素人になっていた！身を守るために艶少を護衛として雇い、共に御馳山荘を目指すが、江湖（こうこ）の誰もが手に入れたいと願う撫仙宝蔵（ぶせんほうぞう）の鍵の秘密を容疏狂が握っているとされ、敵対する鬼谷盟（きこくめい）から狙われていた。容疏狂は度重なる危険から命をかけて守ってくれる艶少に次第に惹かれていくが、彼はある秘密を抱えていてー？

「江湖恋絵巻（こうここいえまき）」リリース情報

【U-NEXTにて独占先行配信開始】

URL：https://t.unext.jp/r/emaki

2026年２月４日(水)第1話～第12話、2026年３月４日(水)第13話～第24話（最終話）

【DVDレンタル開始】

2026年２月４日(水)Vol.1～Vol.6、2026年３月４日(水) Vol.7～Vol.12

カラー／16:9 LBスコープサイズ／音声：中国語 ドルビーデジタル 2.0chステレオ／字幕：日本語字幕

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

※配信開始日、リリース日、仕様は都合により予告なく変更する場合がございます。

公式サイト：https://nbcuni-asia.com/sp/kouko/

予告編：https://youtu.be/hLWm9vG3Btc

権利元：NBC ユニバーサル・エンターテイメント

原題：只此江湖夢 / 製作：2025年 / 中国 / 全24話

(C) Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd