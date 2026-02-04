工業用トリメチロールプロパンの市場規模、2032年に926百万米ドルに達する見込み
2026年2月4日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「工業用トリメチロールプロパン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の工業用トリメチロールプロパン市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。工業用トリメチロールプロパン市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
工業用トリメチロールプロパン（TMP）は、三価アルコールに分類される有機化合物で、合成樹脂、潤滑油、塗料、可塑剤、ポリウレタン原料など幅広い工業用途に用いられる中間原料である。分子内に三つの水酸基を有するため反応性が高く、エステル化や縮合反応に優れる点が特徴。特に合成潤滑油分野では、TMPエステルが高温安定性、低揮発性、酸化耐性に優れることから航空機用・産業機械用潤滑油に採用される。樹脂用途では架橋点として機械強度や耐熱性の向上に寄与し、配合設計の自由度を高める重要な化学素材と位置付けられる。
市場規模
2025年における工業用トリメチロールプロパンの世界市場規模は、674百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、2032年までに926百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
工業用トリメチロールプロパン市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Flake Solid、 Liquid
用途別：Chemical Industry、 Textile Industry、 Energy、 Coating、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の工業用トリメチロールプロパン市場の主要企業には、LANXESS、 BASF、 Perstorp、 Baichuan High-tech New Materials、 Ruiyang Chemical、 Chang Chun Group、 Kosin、 Hbyihua、 Zibo Xiangsheng Chemical、 Jinan Qinmu Fine Chemical、 Huangshan City (bass Hui) Polyphonic
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1640711/industrial-grade-trimethylolpropane
【目次】
第1章：工業用トリメチロールプロパン製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2021～2032）
第2章：工業用トリメチロールプロパンの競合分析、売上トップ企業（トップ5社、トップ10社）とその売上、製造拠点、製品、価格、販売量と市場シェアを包括的に分析します。また、最新の発展計画および買収情報も詳細に提供します。（2021～2026）
