細胞治療プラットフォームの世界調査レポート：2032年には11750百万米ドルに達する見込み
2026年2月4日に、QYResearch株式会社は「細胞治療プラットフォーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、細胞治療プラットフォームの世界市場に関する売上、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、細胞治療プラットフォームの市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．細胞治療プラットフォーム市場概況
細胞治療プラットフォームは、細胞採取、培養、遺伝子改変、品質評価、製剤化までの工程を統合的に管理・実行するための基盤技術・設備群を指す。再生医療や免疫細胞治療分野において、治療用細胞を安定的かつ再現性高く製造することが求められる中、工程自動化、クローズドシステム化、データ管理の一元化が重要となる。GMP対応、トレーサビリティ確保、スケールアップ対応が設計要件となり、臨床応用と商業化を支える中核インフラとして位置付けられる。
2025年における細胞治療プラットフォームの世界市場規模は、4697百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）14.2%で成長し、2032年までに11750百万米ドルに達すると予測されている。
２．細胞治療プラットフォームの市場区分
細胞治療プラットフォームの世界の主要企業：Novartis、 Gilead Sciences、 Regeneron Pharmaceuticals、 Takeda Pharmaceuticals、 Roche、 Bluebird Bio、 Cellectis、 Sangamo Therapeutics、 Fate Therapeutics
上記の企業情報には、細胞治療プラットフォームの売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
細胞治療プラットフォーム市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Autologous Cell Therapy Platform、 Allogeneic Cell Therapy Platform、 Others
用途別：General Hospital、 Specialized Hospital、 Others
また、地域別に細胞治療プラットフォーム市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1641455/cell-therapy-platform
【総目録】
第1章：細胞治療プラットフォームの製品概要、世界の市場規模予測について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：細胞治療プラットフォームメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、細胞治療プラットフォームの製造拠点と本社所在地、製品および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
