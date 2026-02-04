出張・旅行の小物整理が変わる！中身が見える透明ポーチを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、中身がひと目で見えて探す手間を削減、厚みのあるガジェットも整理収納できる透明ポーチ「200-BAGIN038CL」と「200-BAGIN039CL」を発売しました。

掲載ページ

ガジェットポーチ 小物入れ クリア 四角 縦長 旅行 海外旅行 出張 収納 トラベルポーチ 整理

型番：200-BAGIN038CL 販売価格：1,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGIN038CL

ガジェットポーチ 小物入れ クリア 縦長 旅行 海外旅行 出張 収納 トラベルポーチ 整理

型番：200-BAGIN039CL 販売価格：1,437円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGIN038CL

おすすめポイント

- 両面クリアで中身が一目瞭然：開けずに確認でき、探す手間を大幅削減- 厚みのあるガジェットも収納OK：ACアダプタ・大型バッテリー・マウスにも対応- 固定して整理できる内部構造：ゴムバンド＋メッシュポケットで“ごちゃつき”防止

■開けなくても分かる。「両面クリア」で時短収納

表裏ともに透明素材を採用したクリアポーチなので、どこに何が入っているかが一目で分かります。出先で「あれどこに入れた？」と探す時間を減らし、移動中や商談前の準備もスマートに。ガジェット収納にありがちな“迷子”を防ぐ設計です。

■ACアダプタも入る深さ設計。厚みのある機器に強い

深さのある設計で、ACアダプタや大型バッテリー、マウスなど厚みのある機器もしっかり収納できます。ガジェット類は形状がバラバラで、薄型ポーチだと入らないことも多いですが、本製品なら安心。外出先で必要になる“ちょっと大きめ”の機器までまとめられるため、荷物を分散させず持ち運びの効率も上がります。サイズ違いで200-BAGIN039CLでMサイズ、200-BAGIN038CLでLサイズの展開です。

■ゴムバンド＆メッシュポケットで、ケーブルが絡まない

内部にはゴムバンドとメッシュポケットを搭載。ケーブル・充電器・USBメモリなど小物類を固定しながら整理でき、ポーチ内のごちゃつきを抑えます。収納の「見やすさ」と「取り出しやすさ」を両立しました。

■旅行・出張の万能収納として活躍

本製品はガジェット収納はもちろん、旅行や出張の小物整理にもおすすめです。たとえばカメラ用品、文具、衛生用品など、細かいアイテムを“見える状態でまとめる”のに最適。クリア素材だからこそ、忘れ物防止にも効果的です。

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

