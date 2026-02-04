【allureville】2026春夏コレクションがスタート＆WEBカタログを公開
株式会社ファーイーストカンパニー
WEBカタログはこちら :
https://www.allureville.com/feature/allureville_2026ss_catalog?apias_s_id=41045
Jacket \57,200 / Pullover \20,900 / Skirt \35,200 / Shoes \27,500
Blouse \24,200 (MATOKA MATOKA) / Pullover \20,900 / Skirt \35,200 / Necklace \28,600 (MARIHA)
Blouse \33,000 / Skirt \46,200 / Shoes \27,500
Gilet \42,900 / Blouse \30,800 (TELA) / Pants \42,900 (TELA) / Bag \38,500
Blouson \83,600 / Pullover \22,000 / Pants \35,200 / Bag \40,700 / Shoes \19,800
WEBカタログはこちら :
https://www.allureville.com/feature/allureville_2026ss_catalog?apias_s_id=41045
MOVIEはこちら :
https://youtu.be/YoJN0bwRkmM
株式会社ファーイーストカンパニー（本社:東京都渋谷区広尾1-13-7、代表取締役社長:澤井昭仁）が展開する「allureville（アルアバイル）」は、2026年2月4日（水）より、2026年春夏コレクションをスタートし、ブランド公式サイトにて新作コレクションのWEBカタログを公開いたします。
WEBカタログはこちら :
https://www.allureville.com/feature/allureville_2026ss_catalog?apias_s_id=41045
時代を振り返ることで見つける、新しい価値。
繰り返される時代の流れの中で、個々の記憶や文化の積み重ねを再解釈し、本質的な価値観を生み出します。
マニッシュな強さのあるブリットスタイルと女性らしい柔らかさを秘めたフレンチスタイルの融合で、洗練されつつもエネルギッシュな新しいallurevilleの世界を提案します。
Jacket \57,200 / Pullover \20,900 / Skirt \35,200 / Shoes \27,500
Blouse \24,200 (MATOKA MATOKA) / Pullover \20,900 / Skirt \35,200 / Necklace \28,600 (MARIHA)
Blouse \33,000 / Skirt \46,200 / Shoes \27,500
Gilet \42,900 / Blouse \30,800 (TELA) / Pants \42,900 (TELA) / Bag \38,500
Blouson \83,600 / Pullover \22,000 / Pants \35,200 / Bag \40,700 / Shoes \19,800
WEBカタログはこちら :
https://www.allureville.com/feature/allureville_2026ss_catalog?apias_s_id=41045
MOVIEはこちら :
https://youtu.be/YoJN0bwRkmM
allureville /アルアバイル
いつもポジティブな自分を持ち、上品で常に遊び心を持った女性に向けて提案。
上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテムを中心にバランス良く構成。
それぞれをMIXしたスタイリングを楽しんでいただけます。
進化するトレンドを取り入れながら、上質感を感じる女性らしいスタイリングを提案するブランド。
・allureville shop：https://www.allureville.com/stores
・ONLINE SHOP：https://www.allureville.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/allureville_official/
・Facebook：https://facebook.com/allureville/
・X：https://twitter.com/allureville