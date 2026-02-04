戦後最短の衆院選で、KADOKAWAの学習まんが『のびーる社会 政治のしくみ』が前週比142％のヒット！

株式会社KADOKAWA- 『のびーる社会 政治のしくみ』の売上冊数が前週比142%

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より2024年3月13日（水）に刊行された『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 政治のしくみ 憲法・選挙・国際社会他』について、週次の売上冊数が前週比142%（※）を達成しました。政治に関心が上がるタイミングで売上を伸ばしております。

衆議院解散と総選挙が発表され、2026年2月8日（日）の投開票に向けた「16日間」という戦後最短の超短期決戦の中、投票所に足を運ぶ有権者やニュースに興味を持ち始めた子どもたちの間で、「政治の仕組みを最短で理解したい」というニーズが急増しています。

『のびーる社会 政治のしくみ』は1冊で政治についてまんがで楽しく、解説でしっかりと学べる内容となっております。

本書に加え、同じ「のびーる社会」シリーズの『日本の地理』、それから2026年1月21日に発売されたばかりの最新刊『世界の地理』について、ヨメルバにて試し読みを公開中です。

https://yomeruba.com/hiroba/learn/nobiru-syakai/

※【2026年1月20日（火）～1月26日（月）】と前週【2026年1月13日（火）～1月19日（月）】の比較（1月19日（月）に高市早苗首相が衆議院解散表明、1月23日（金）に衆議院解散）

※数値は当社集計の書店POSを基にした週間売上冊数の比較で、速報値となります。

- 難しい政治はまんが学習が最適！『のびーる社会 政治のしくみ』について

【まんがページ】

登場するキャラクターたちが政治についてのカードで対決しながら政治を学んでいきます。読者もいっしょに参加できるカードバトルなので記憶に残りやすく、難しいと思われがちな政治を楽しく学べます。とにかく分かりやすいまんがですが、重要事項はしっかり盛り込んでいるのでまんがを読むだけで政治の知識が身につきます。

【解説ページ】

まんがの内容に関する詳しい解説をQ＆Aで分かりやすく紹介しています。中学受験にも役立つ内容と最新情報をしっかり補完しているので、まんがとあわせて読めば、さらに理解が深まります。

【書誌情報】

『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 政治のしくみ 憲法・選挙・国際社会他』

監修：篠塚昭司

カバー・表紙：ブラックインクチーム

発売日：2024年3月13日（水）

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

仕様：四六判／ソフトカバー／オールカラー／224頁

ISBN：978-4-04-112773-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322203002087.html)

- 爆笑まんがで国内外の地理を身近に。「のびーる社会」シリーズ『世界の地理』『日本の地理』について

・最新刊『のびーる社会 世界の地理』

爆笑まんがで“しっかり”学べる「のびーる」シリーズから「世界の地理」が登場！「なぜ？」の答えを考える力や国際社会を理解するグローバルな視点を育みます。

テストや中学受験に役立つ豊富な写真つきの解説ページも充実。



さらに、今回の選挙で議論されている物価高や国際情勢は地理的な要因が深く関わっており、『のびーる社会 政治のしくみ』とセットで読むことで政治への理解が更に深まります。

【書誌情報】

『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 世界の地理 気候・暮らし・産業他』

監修：小林宏己（早稲田大学名誉教授）

カバー・表紙：マオ・シーアン

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

仕様：四六判／ソフトカバー／オールカラー／224頁

ISBN：978-4-04-115848-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322410000172.html)

・『のびーる社会 日本の地理』

登場するキャラクターたちが日本一周の旅に出て、各地の特色や47都道府県の特色や自然・産業・伝統文化などを学んでいきます。各ページで「なぜ？」を考える要素を盛り込んでおり、その背景や要因を探る地理的思考力が身につきます。

【書誌情報】

『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 日本の地理 47都道府県・地形・気候他』

監修：篠塚昭司

カバー・表紙：ブラックインクチーム

発売日：2024年3月13日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

仕様：四六判／ソフトカバー／オールカラー／272頁

ISBN：978-4-04-112772-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322203002086.html)

- シリーズのご紹介

【『角川まんが学習シリーズ のびーる社会』について】

「のびーる社会」は、小学生に大人気の「どっちが強い!?」とタッグを組んだ学習まんがです。爆笑まんがを読むだけで、覚えることが多い地理分野や小学生には少し難しく感じる政治分野を無理なく、楽しく学ぶことができます。さらに、社会科学習で重要な「なぜ？」を考えたり、カードバトルに参加したりといった、読者もいっしょに考えるしかけを盛り込み、知識がしっかり定着する工夫をしています。

知識がぐんとふえる構成

１．子どもがくり返し読む楽しいまんが

２．やさしい言葉で分かりやすい説明

３．中学受験にも役立つ解説ページ

４．授業の先取り学習にも復習にも最適

「のびーる」シリーズ ラインナップ：

https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/

【角川まんが学習シリーズについて】

「まんがで楽しく学ぶ」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがのシリーズで、現在「角川まんが学習シリーズ」「角川まんが科学シリーズ」「角川まんが超科学シリーズ」があります。

公式サイト：https://mangagakushu.kadokawa.co.jp/

