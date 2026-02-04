2月の『楽天お買い物マラソン』2月4日(水)20：00より開催！【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、2026年2月4日(水)より開催される『楽天お買い物マラソン』にて、HIDISCブランドの対象商品購入時の楽天ポイントがアップする、お得なキャンペーンを実施いたします。

今回のラインナップは、弊社ブランド「HIDISC」のモバイルバッテリー。シンプルな性能のものからちょっと変わった機能付きのアイテムまで勢揃い！是非、この機会にお買い求めください。

キャンペーン特設会場はこちらから :https://item.rakuten.co.jp/flashstore/c/0000000977/

セール概要

期間：2月4日(水)20:00～2月10日(火)01:59

場所：磁気研究所 楽天公式ショップ「FLASH STORE」

楽天公式ショップ FLASH STORE :https://www.rakuten.co.jp/flashstore/

キャンペーン対象商品を一部ピックアップ！

リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh/10000mAh/20000mAh

モバイルバッテリーの発火事故が多発する中、安全性の高い素材・設計を採用した製品の需要が増しています。

「リン酸鉄モバイルバッテリー」は、発火の危険性が低く長寿命な素材を使用しており、長く安全に使いたいユーザーにおすすめの商品です。

容量は5000mAh/10000mAh/20000mAhの3種をご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。

▼ご購入はこちらから

https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863374/

PD45W対応モバイルバッテリー 10000mAh

PD45WとQC4.0に対応しており、タブレットやノートパソコンへの充電も可能なモバイルバッテリー。

ワイヤレス充電やパススルー機能、3台同時充電など、小型のボディにパワフルな機能が詰まったおすすめのアイテム。

▼ご購入はこちらから

https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279862193/

準固体モバイルバッテリー 10000mAh

モバイルバッテリーの発火事故が多発する中、安全性の高い素材・設計を採用した製品の需要が増しています。

「準固体モバイルバッテリー」は、セルがほぼ固体であり発火の危険性を大きく抑えた設計となっています。充電可能回数も約2000回と、長寿命と安全性を両立させた次世代のモバイルバッテリーです。

ワイヤレス充電機能や背面スタンドなど、ちょっとした便利さも嬉しいアイテムです。

▼ご購入はこちらから

https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863541/

ソーラーパネル4面搭載モバイルバッテリー 10000mAh

ソーラーパネルが4面搭載されたモバイルバッテリー。ソーラーパネルを太陽光に当てるだけで、バッテリー本体への充電が可能です。

PD20Wに対応しており、スマートフォンなどの接続機器を短時間で充電できます。

調光機能付きLEDライトや防塵防水機能など、非常時の備えとしてもおすすめのアイテム。

※ソーラー充電は補助機能です。フル充電にはコンセント等のご利用を推奨します。

※天候、季節、時間帯など使用環境によって蓄電時間は変化します。

※ソーラーパネル入力（蓄電）は補助機能です。本製品は、ソーラーパネルを使用したモバイルバッテリーへのフル充電（蓄電）を目的とした製品ではございません。

▼ご購入はこちらから

https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863435/

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/

※営業目的のお電話、ご連絡は、運営に支障をきたすのでお控えください。