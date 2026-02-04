カラフルなトラベルケースで ″次の旅″ 想像する「Floyd POP UP STORE」を札幌三越で期間限定開催

株式会社ビーズインターナショナル株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するドイツ・ミュンヘン発 トラベルケースブランド Floyd（フロイド）は、2024年春より国内独占販売をスタートし、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡などの主要都市にてポップアップ展開をしています。

デザイン性と機能性を兼ね備えたトラベルケースを展開する〈Floyd（フロイド）〉は、

2026年2月11日(水/祝)から2月17日(火)までの7日間、札幌三越 本館1F ザ・ステージにて

POP UP STOREを開催いたします。

旅に出る理由は、人それぞれ。

しかし、旅の相棒となるトラベルケースは、

いつだって「本当にお気に入りのもの」を

選びたい。

Floydのトラベルケースは、

印象的なカラーリングとミニマルなフォルム、

そして長く使い続けられる耐久性を備え、

移動の時間そのものを心地よく、

美しく彩ります。

本POP UP STOREでは、

ブランドを象徴するカラフルなトラベルケースを実際に手に取り、

質感やサイズ感、ディテールを

確かめながらご覧いただけます。

さっぽろ雪まつりの開催期間と重なる本会期は、

旅の余韻の中で次の旅を思い描く、

そんなひとときをお楽しみいただける

機会となっています。

日常と旅のあいだにある「移動」という時間を、

自分らしく、心地よく。

Floydが提案する新しい旅のスタイルを、ぜひ会場でご体感ください。

【開催概要】

イベント名：Floyd SAPPORO MITSUKOSHI

POP UP STORE

開催期間：2026年2月11日(水/祝) - 2月17日(火)

場所：札幌三越 本館1F ザ・ステージ

〒460-8430 北海道札幌市中央区南1条西3丁目8本館1F

アクセスはこちら https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo/access.html

TEL：011-271-3311

営業時間：10:00-19:30

CABIN \121,000 / CHECK-IN \143,000 / TRUNK \165,000 / WEEKENDER \40,700TRUNK \165,000 / BOLID \165,000

主な展開アイテム

■ トラベルケース（全5サイズ）

Floydのトラベルケースは、1970年代のベニスビーチ・カルチャーに着想を得た

ポップなカラーリングと高い走行性が特徴です。

スケートボードと同仕様のウィールを採用し、

スムーズでストレスフリーな移動を実現します。

素材は耐久性に優れたポリカーボネートを使用。

長く愛用できる“旅の相棒”として設計されています。

※一部取り扱いのないカラーがございます。

※サイズ・価格などの詳細はオンラインストア(https://floydjapan.com/)をご覧ください。

■ 交換用ウィール（カスタマイズアイテム）

Floydのトラベルケースに搭載されているウィールは、付属ツールで簡単に交換が可能。

全11色展開の交換用ウィールを組み合わせることで、自分だけのカスタマイズを楽しめます。

■ バッグ & ポーチ

トラベルケースと組み合わせて使えるバッグやポーチ類も展開。

旅先はもちろん、日常使いにも適した機能性とデザインを備えています。

■ 商品詳細について

各アイテムのサイズ・価格・カラー展開などの詳細は、

Floyd公式オンラインストア(https://floydjapan.com/)にてご確認ください。

【Floyd(フロイド）】

2019年ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernによって誕生したトラベルケースブランドFloyd(フロイド)。70年代のカリフォルニアスケートボードカルチャーの精神を現代に伝えながら個性と革新性を体現しています。ユニークで特徴的な外観は、ファッション感度の高いビジネスパーソンや世界中を飛び回る旅行者らを魅了し、急速に拡大しています。

・オフィシャルサイト：http://floydjapan.com/

・オフィシャルインスタグラム：@floyd.japan(https://www.instagram.com/floyd.japan/)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業