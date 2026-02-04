爆盛りの名店　らー麺土俵鶴嶺峰監修　濃厚魚介豚骨らー麺　新発売

エースコック株式会社

元・力士が営む爆盛りの名店「らー麺土俵鶴嶺峰(かくれいほう)」監修！

超大盛りのめんに鰹の旨みや玉ねぎの甘みを加えた魚介豚骨醤油スープが絡む一杯！

【発売日・発売地区】2026年3月2日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年3月2日より、「爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 爆盛りの名店シリーズ第2弾！元・力士が営む爆盛りの人気店「らー麺土俵鶴嶺峰」監修の一杯！

２. 豚骨と魚介の旨みに玉ねぎの甘みを加えた濃厚な魚介豚骨醤油スープに、超大盛り120gの太めんが絡む重量級の一杯！

■商品名：爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺

■発売日：2026年3月2日（月）

■発売地区：全国

■希望小売価格：348円（税抜）

爆盛りの名店シリーズ第2弾が新登場。おいしさだけでなく量の多さでも人気の元・力士が営む爆盛りの人気店「らー麺土俵鶴嶺峰」に監修いただき、一杯で大満足の超大盛りサイズのカップめんを開発しました。120gの爆盛りめんに、豚骨と魚介の旨みと玉ねぎの甘みを加えたスープが絡む濃厚魚介豚骨らー麺です。

【商品特長】

■商品名：爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺

■めん：しっかりとした弾力と滑らかさを併せ持つ角刃の太めんです。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げました。(湯戻し時間:5分)

■スープ：ポークをベースに、鰹の旨みや玉ねぎの甘みを加えた魚介豚骨醤油スープです。別添の液体スープでラードの旨みを加えることにより、「らー麺土俵鶴嶺峰」らしい濃厚な一杯に仕上げました。

■かやく：ふんわりとした食感の豆腐鶏団子、麩、ねぎ、魚肉練り製品を加えました。

■パッケージ：メニュー名とシズル写真を大きく配することでおいしさ感を高めつつ、屋号と店舗写真を掲載することで、コラボ感を訴求したデザインです。