『犬夜叉』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『犬夜叉』グッズの予約販売を下記サイトにて2月4日（水）から開始いたしました。

『犬夜叉』より新商品が発売決定！

缶バッジや前髪クリップなど様々なアイテムが

大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」にて登場！

■販売サイト：https://vvit.jp

■予約期間：2026年2月4日（水）12:00 ～ 2026年2月25日（水）23:59

■出荷予定日：2026年4月下旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売