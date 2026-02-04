『犬夜叉』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『犬夜叉』グッズの予約販売を下記サイトにて2月4日（水）から開始いたしました。
『犬夜叉』より新商品が発売決定！
缶バッジや前髪クリップなど様々なアイテムが
大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」にて登場！
■販売サイト：https://vvit.jp
■予約期間：2026年2月4日（水）12:00 ～ 2026年2月25日（水）23:59
■出荷予定日：2026年4月下旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売