『犬夜叉』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『犬夜叉』グッズの予約販売を下記サイトにて2月4日（水）から開始いたしました。




『犬夜叉』より新商品が発売決定！




缶バッジや前髪クリップなど様々なアイテムが


大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」にて登場！




■販売サイト：https://vvit.jp


■予約期間：2026年2月4日（水）12:00 ～ 2026年2月25日（水）23:59


■出荷予定日：2026年4月下旬予定





～～商品ラインナップご紹介～～










(C)高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売