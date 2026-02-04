HIGHLIGHT ヤン・ヨソプ THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] 発売決定！日本公式ファンクラブ限定 オフラインイベント開催決定！

株式会社エムダッシュクリエイティブ(C)️Around US ENTERTAINMENT

今年韓国でデビュー17年目を迎えるHIGHLIGHTのヤン・ヨソプが3枚目のミニアルバム[Unloved Echo]を2月9日(月)に発売することが決定！

今回のアルバムのタイトル[Unloved Echo]は、消えた愛の残像、こだま・・・愛が終わった後でも心の中に残り、ずっと響き続ける余韻のようなものを意味し、「良いものは決して消えない」という思いを込めたアルバムだ。また、ソロアルバムとしては、約4年半振りのアルバムなだけに、どんな姿を披露してくれるのか、より一層期待が高まる。

日本公式ファンクラブでは、対象商品を購入した方の中から抽選で参加できるオフラインイベントを開催することが決定！サイン会やプレミアム撮影会、お絵描き会など、スペシャルな特典会となっておりますので、ぜひお見逃しなく！

ヤン・ヨソプは、昨年1月に開幕したミュージカル「ウェルテル」で主演を務め、ウェルテルを熱演。また、HIGHLIGHTとしても昨年4月に6枚目のミニアルバム[From Real to Surreal]を発売し、7月からはアジアツアー「HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE]」を開催。東京でも8月に2日間にわたって開催し、パワー溢れるステージを披露した。



そんなヤン・ヨソプのアルバムやオフラインイベント詳細はHIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB (https://highlight-fc.jp/) でぜひご確認ください。

【商品概要】

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo]

◆PHOTOBOOK VER. 全2種 (Poem ver. / Cinema ver.)

＜Poem ver.＞

- PHOTOBOOK (100p)

- BOOKMARK (1ea)

- POSTCARD (1ea)

- CD-R (1ea)

- POSTER (1ea)

- SELFIE PHOTO CARD (RANDOM 3 OUT OD 105)

＜Cinema ver.＞

- PHOTOBOOK (100p)

- FILM SLIDE (1ea)

- STORY FILM POSTCARD (1ea)

- CD-R (1ea)

- POSTER (1ea)

- SELFIE PHOTO CARD (RANDOM 3 OUT OD 105)

◆JEWER VER. 全1種

- BOOKLET (20Page)

- CD-R (1ea)

- SELFIE PHOTO CARD (RANDOM 1 OUT OF 5)

◆PLATFORM VER. 全1種

- OUT CASE

- CARABINER KEYRING (1pc)

- QR CARD (1pc)

- SELFIE PHOTO CARD (RANDOM 1 OUT OF 3)

- CONCEPT PHOTO CARD (6pcs)

【オリジナル特典】 ファンクラブ限定トレカ各アルバム1枚ご購入毎にトレカ全4種中1枚をランダムでプレゼント！

オフラインイベント概要

開催日：2026年4月19日（日）

会場：TIAT SKY HALL

※会場へのお問い合わせはお遠慮ください。

【販売詳細】

◆1次予約受付

2026年2月5日(木) 18:00 ～ 2月15日(日) 23:59

１.サイン会 (抽選で60名様)

YOSEOPと1対1でお話しもできるサイン会！

[対象商品]

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] Aセット \11,100(税込)

２.お絵描き会 (抽選で50名様)

YOSEOPが指定のキャラクターをその場で描いてくれる特典会！

[対象商品]

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] Bセット \6,150(税込)

３.握手会 (抽選で50名様)

YOSEOPと握手ができる特典会！

[対象商品]

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] Cセット \4,800(税込)

◆2次予約受付

2026年2月19日(木) 18:00 ～ 3月1日(日) 23:59

１.じゃんけんトレカお渡し会 (抽選で50名様)

YOSEOPとトレカをかけてじゃんけん！勝敗によってもらえるトレカが異なります！

[対象商品]

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] Dセット \7,500(税込)



２.プレミアム撮影会 (抽選で30名様)

カチューシャなども持ち込みOK！YOSEOP単独での約20分間の特別な撮影会！

[対象商品]

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] Eセット \8,700(税込)

３.お見送り会 (先着で300名様)

YOSEOPがお見送りさせていただきます。

[対象商品]

YANG YO SEOP THE 3rd MINI ALBUM [Unloved Echo] PHOTOBOOK VER. \3,750(税込)

【販売サイト】

Mdash Official Store(https://official-goods-store.jp/mdash/product/list?tag_codes=MDA-T-002)

※ご購入の際はファンクラブへのログインが必要となります。

アルバム販売・オフラインイベント詳細は

HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://www.highlight-fc.jp(https://www.highlight-fc.jp))にてご確認ください。

PROFILE

YANG YO SEOP（ヤン・ヨソプ）

(C)️Around US ENTERTAINMENT

ヤン・ヨソプは、2009年にデビューした韓国ボーイズグルプBEASTのメンバー。2017年1月、グループ名をBEASTから“HIGHLIGHT”に変更し、2017年3月に再デビューアルバム＜CAN YOU FEEL IT?＞を発売。

グループ活動だけにとどまらず、ソロでの音楽活動や俳優活動など、幅広く活躍している。

2025年はHIGHLIGHTとして、6枚目のミニアルバム[From Real to Surreal]を発売し、7月のソウルを皮切りにアジアツアーを開催。日本では8月に東京で開催し、デビュー16周年を迎えた今でも変わらない人気を証明した。

ソロ活動としては、昨年1月から開幕したミュージカル「ウェルテル」に出演し、主役のウェルテルを熱演。また、今年2月には約4年半振りのソロアルバム発売予定となっており、グループでもソロでも精力的に活動している。

OFFICIAL FANCLUB

HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB (https://www.highlight-fc.jp/)

■会費

入会金：0円

年会費：6,600円（税込）

■会員特典

・ デジタル会員証の発行

・ 会員登録特典のお届け

・ 更新特典のお届け

・ 会員限定ウェブコンテンツの閲覧

・ 会員限定グッズの販売

・ 各種コンサート・イベントチケット等の会員優先申し込みのご案内

・ 会員限定メールマガジン配信

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▼本プレスリリースは、下記URLからダウンロードをしてお受取りください▼

https://prtimes.jp/a/?f=d140803-37-ed31fa9107abcaceeb3af582b4d1a7f1.pdf