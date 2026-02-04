グロービスが挑む、「AI×教育」――全社AI活用を可能にした組織変革と、研究・実践から描く人材育成の未来

株式会社グロービス

グロービスは2025年、日本のデジタル変革を牽引するリーダー表彰「CIO 30 Awards Japan 2025」において、IT戦略やDX推進に顕著な取り組みを行った企業に授与される「Leadership Award」を受賞しました。選考では、生産性向上のみならず「新プロダクト創出を視野に入れた、全社的なAI活用推進を行っている」点が評価されました。





AI活用に悩む会社も多い中、グロービスはいかにして社内の生成AI活用を進め、意思決定と現場実装を両立させてきたのか。そして、学びの未来をどう定義し、AI×教育の研究実装を重ねてきたのか。





グロービスのAI推進やプロダクト開発を担う3名の鼎談を通じて、「全社AI活用」を実現した組織づくりと意思決定のリアルに迫るとともに、学びの再定義と、その先になる人材育成の可能性を探ります。

















・ 鳥潟 幸志： グロービス・デジタル・プラットフォーム マネジング・ディレクター／グロービス経営大学院 教員







・ 末永 昌也： 株式会社グロービス CTO







・ 鈴木 健一： グロービスAI経営教育研究所 所長／グロービス経営大学院 教員





なぜAI活用は全社に広がらないのか？──活用率92％を実現したグロービスの答え

AI活用率92%へ 全社横断の「AI戦略会議」で何が変わったか

――今回、テクノロジーでビジネス変革を牽引する先進的なCIO（Chief Information Officer）や国内企業を表彰する「CIO 30 Awards Japan 2025」にて「Leadership Award」を受賞しました。





グロービスは2017年、次世代経営教育モデルを研究する「グロービスAI経営教育研究所（通称 GAiMERi：GLOBIS AI Management Education Research Institute）

）」を設立し、これまで10年近く、AI×教育の研究・実践を重ねてきました。

変化が続くこの領域にはまだ、正解があるわけでもない。そんな中で走り続けてきたところ、客観的な評価をいただけたことは、会社としての自信になったと思います。







グロービス・デジタル・プラットフォーム 兼 AI戦略会議 責任者 鳥潟幸志





――グロービスでは2025年に掲げた全社方針（AI／Global／Innovation）のひとつとして、それまでも進められてきたAI活用をさらに加速させました。具体的に何にどう取り組んだのか、教えてください。





鳥潟：中心となったのが、「AI戦略会議」という全社横断型の会議体です。

そもそもグロービスはそれぞれ現場でAIの取り組みを進めていたので、分散状態にあったものを集約し、議論・意思決定する役割をここで担うことを目的としています。

組成にあたってはまず、ミッションと3つのビジョンを決めました。











組織としては、意思決定機関の下に、ミッションごとにワーキンググループを設置しました。















例えば生産性向上にフォーカスしたワーキンググループでは、各部門の主要業務へのAI導入支援や、全社共通の生成AIガイドラインの策定やアップデート、AI問い合わせエージェントの構築、資料作成やセキュリティチェックの効率化などを推進しました。

その結果、全社のAI利用率を40％程度から92%まで向上させることができました。

このワーキングプロジェクトでは、部門から代表に参加してもらい、彼らを経由して「誰がどのような業務を担当しているのか？」「どこに課題があるのか？」をヒアリングし、やるべきことをあぶり出していきました。現場起点でのAI導入を進めるのに、この体制は役立ちましたね。





このほか、インフラガイドラインの制定・発信、前述のGAiMERiほか研究チーム（ファカルティ・グループ）、デジタルプロダクトチームを横断した開発、知財関連に対応するための管理部門との連携など--全社を横断した活動体制を、1～2か月ほどで固めていきましたね。

――かなり短期間で進められたのですね。そのスピードを維持しながら目的を実現するにあたって、意識した部分や議論を重ねた部分はどこでしょうか。





末永：1年前の時点では、AIでどこまでできるのかが明確に見えていませんでした。そこで意識的に行っていたのが、ミニマムな仮説検証です。

いきなり大きなシステムをつくるのではなく、まずは小さく試して当ててみる。このプロセスを繰り返せたことは、プロダクトづくりの観点でも良かったと思います。

鳥潟：最初の段階で「独自LLMをつくるべきではないか」という意見も出ていたのですが、ここはかなり慎重に議論を重ねました。

結論としては、私たちのような事業体では、独自LLMをつくることよりも、質の高いデータセットを整えること、あるいは既存の技術を活用して、できるだけ早くAIを使った学習体験を受講生に届け、フィードバックを得ながら改善を回していくほうが現時点では価値が高いと判断しました。

「今、本当に我々がやるべきことは何か」を改めて問い直していったんです。

末永：結果として、グロービスが提供すべき価値に集中できたのは良かった点ですね。状況に応じて、かなり臨機応変に動いていくことになりましたが、スピードとフレキシビリティを重視した進め方ができる企業風土があったことは、大きかったと思います。





全社で生成AI活用に踏み込んだ「危機感」「ワクワク感」

――世の中ではAI活用が広がる一方で、部門単位や一部の取り組みに留まってしまうケースも多いように思います。グロービスが全社で踏み込んだ背景には、どのような意識があったのでしょうか。

鳥潟：ひとつは、やはり強烈な危機感です。

AIがもたらす変化は非常に大きく、私たちの日々の仕事のあり方はもちろん、教育という営みのプロセスや本質そのものが大きく変わり得ると感じていました。

たとえば、私たちは現在定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」を通じ「動画で学ぶ」という価値を提供していますが、5年後もその形がそのまま残っているとは限らない。では、何が本当の価値となり、グロービスとして何をもって世の中に貢献できるのか――その問いに対する強い危機意識がありました。

だからこそ、誰も正解が分からない中で、まずはとにかく早く使ってみる。自分たちが誰よりも先に試し、「ここまでできる」「ここはまだ難しい」と体感を持って理解する。そのスピードこそが何より重要だ、というマインドセットがあったと思います。

もうひとつ大きかったのは、トップである代表 堀の強いメッセージです。トップが自らAI活用の重要性を発信し続け、可視化し続けたからこそ、全社として動けた。

鈴木 ：研究所でも、危機感はもちろんありました。それに加えて、新しい技術が登場する中での「面白さ」や「楽しさ」も大きなエネルギーになっていたと思います。

新しい技術を使えば、これまでできなかった学びを創造できるかもしれない。何かを根本から変えられるかもしれない。そんなポジティブな好奇心も、組織の中に息づいていると感じています。

AIで教育はどこまで進化できるか――広がる学びの可能性と人間の担う価値

AI×教育領域に挑んできた10年

――グロービスでは、AIを活用して教育に変革を起こす取り組みを、かなり前から進めていました。

鈴木：グロービスでは、テクノロジー×イノベーション＝「テクノベート」を標榜し、2019年から経営大学院の入試の書類選考にAIを試験導入するなど、挑戦的な取り組みを行ってきました。グロービスのシンクタンクとして「グロービスAI経営教育研究所（GAiMERi）」設立の準備を始めたのは2016年頃なので、取り組みが本格化してからはもう10年近くになります。

当時、代表の堀がやりたいと強く言っていたのは、AIによるレポートの自動採点でした。一方、個人として目標にしてきたのは、グロービスらしい教育手法であるケースメソッドのディスカッションを、AIで実現することです。





この2つのテーマを軸に、さまざまな技術やプロダクトを段階的に開発してきました。前者については2021年、自社開発したAIによる自然言語テキスト解析エンジン「GAiDES（GLOBIS AI Document Evaluation System）」を搭載したレポート採点支援システムに関して、グロービス初となる特許を取得。

（GLOBIS AI Document Evaluation System）」を搭載したレポート採点支援システムに関して、グロービス初となる特許を取得。

後者については、2022年に新たに特許を取得したAIを使った記述式学習システム「GAiL（GLOBIS AI Learning）」で、AIによるフィードバックをもとにした学習を可能としました。現在は、グロービス経営大学院の動画とAIで学ぶMBA単位「ナノ単科」の学習サイクルにおける「AIによる記述式学習」に活用されています。

（GLOBIS AI Learning）」で、AIによるフィードバックをもとにした学習を可能としました。現在は、グロービス経営大学院の動画とAIで学ぶMBA単位「ナノ単科( https://info.nano.globis.ac.jp/?__hstc=30129120.49d782e23968f184d6dadf28e1e23dec.1721970067320.1767950198443.1767953487207.1063&__hssc=30129120.15.1767953487207&__hsfp=1463842514 )」の学習サイクルにおける「AIによる記述式学習」に活用されています。











動画とAIで学ぶMBA単位「ナノ単科( https://info.nano.globis.ac.jp/ )

」では、「生成AI時代のビジネス実践入門( https://info.nano.globis.ac.jp/courses/nab )」などの科目で、グロービス独自のAIラーニングシステム「GAiL-3.0」を活用したAIとの会話型演習を取り入れている。今後は他の科目でも順次展開を予定。













こうした取り組みは、従来からの自然言語処理（NLP）技術を中心に用いたものでした。





しかし2022年秋頃にChatGPTが登場し、生成AIを活用できるようになったことで、状況は劇的に変わりました。何よりもスピードが一気に加速したと思います。「いつかはできるだろう」と思っていたことが、まさか自分たちの手で、ここまで安定したクオリティで実現できるとは、正直想像しきれていませんでした。

現在は、AIとある程度ディスカッションできる状態まで持ってくることができていて、グロービスAI経営教育研究所設立当初の構想は、かなり実現できたと感じています。







動画とAIで学ぶMBA単位「ナノ単科」のAIラーニングシステム「GAiL3.0」 会話型AI演習例。学習者は自身の発言（回答）に即した反応を即座に受け取ることが可能。ひとりで取り組む演習も、適度な緊張感の中で知識の定着と実践的な活用に向けた効果的なトレーニングを行うことができる。





AIによる代替から、AIによる新しい教育へ

――これから、AIによって教育はどのように変わっていくのでしょうか。

鈴木：いまはまだ「人間が担ってきた役割をAIが代替する」が中心です。

しかし今後は「人間では実現できなかった新しい教育体験」という新たな価値提供が可能になっていくと思います。

新しい教育体験には、大きく2つあると思っています。

ひとつは、「より高度な個別化」。

教育×テクノロジーの大きな方向性は「個別化」に向かっています。これまでは労働集約的になりがちで難しかった個別対応が、マルチモーダルな学習設計によって、より自然に実現できるようになるでしょう。

もうひとつは、「ソーシャルな学び」です。

人と一緒に学び、刺激を受け合う価値は今後も重要ですが、そこにAIが介在することで、よりよい環境を実現できるかもしれません。従来の学習環境では、たまたま集まったメンバーによって体験の質が左右される部分も大きかったと思います。しかしAIを活用すれば、例えばAIが状況に適した役割でディスカッションに参加するなどによって、リアルでは実現が難しかった「その場の学びの環境」のコントロールが可能になります。











これから数年で、教育は間違いなく大きく変わると思いますし、「こんな学びをつくりたい」という発想があれば、それを本当に形にできる時代に入ってきた。個人的には、非常に面白く、大きなチャンスのある時代だと感じています。

末永 ：これから先、AIは本当にあらゆるところに組み込まれていく存在になると考えています。そういう意味で、プロダクトサイドとしてGAiMERiで行われている研究との連携は、今後さらに強化していく必要があると思っています。

たとえばGoogleを見ても、基礎研究の成果がさまざまなプラットフォームやプロダクトに自然に組み込まれ、それ自体が競争力になっています。時代として、そういう構造が当たり前になってきている。グロービスでも、基礎研究と実装をしっかりとつなぎながら、新しい顧客体験を届けていく。その部分には、今後も意識的に力をかけていきたいですね。

――確かに、既に多くの成果がプロダクトに実装されています。AIの実装・提供を通して、得られた知見はありますか。

鈴木：現在学習者に対しては、短いケーススタディを題材にした「ディスカッション」、あるいは「ロールプレイ」「内省」という3つのタイプのプロダクトを提供しています。

それぞれのアンケート結果を見ると、たとえば「理解が深まった」という項目は全体的に多く選ばれています。さらにロールプレイでは、「新しい視点が得られた」「視野が広がった」といった回答が目立ちました。

つまり、同じ学習でも「深める体験」と「広げる体験」とでは、得られる価値が異なっていて、その違いがコンテンツのタイプによって明確に現れている。プロダクトの特性によって学習後の感想がかなり異なるということは実装してみて初めて見えた点でした。

また、想定以上に長時間取り組む学習者がいることも印象的でした。

ログを見ると、AIとのディスカッションに30分近く取り組んでくれているケースも多くあったんです。これは、非常に示唆的でしたね。

やはり、作って試してもらわないと分からないことは多いですし、そのフィードバックを受けて改善していく繰り返しの中で学習体験が磨かれていくのだと感じています。





AIで学びはどのように再定義できるか？――“ジャストインタイム”の学びとは

――今後、学びの現場はAIでどのように変わるとお考えでしょうか。

末永：例えば「GLOBIS 学び放題」のような動画学習の学びはどうしても一方向になりがちで、一人で学習を続けるのは難しい。しかしその点、AIは「キャラクター」として振る舞うのは得意ですから、活用すれば双方向型の学習体験が実現できます。

対話しながら学べる、伴走してくれる存在をつくっていきたい、というのが、ひとつの大きな方向性ですね。

鳥潟 ：一番いい教育は「自分のことを深く理解してくれている先生」が、「自分のために」提供してくれる教育だと考えています。

例えば、ユーザーのこれまでの人生やキャリア、そしてこれからやりたいことをすべて理解している先生がいたとしたら。その人が、自分が一番分かりやすい言葉で教えてくれて、学んだ先の日々の実践でも継続的にサポートしてくれたら。

それってすごく良い体験だと思いませんか？

AIは、それを実現できる存在だと思っています。ユーザーのコンテキストやデータを、適切な形で責任を持って預かり、活用することができるからです。

たとえば「GLOBIS 学び放題」であれば、キャリアをインプットして学びのテーマを提案する、などを超えて、GmailやSlackなど、日常の仕事とAIをつなげ、「明後日の役員プレゼンに向け、このポイントだけ少し復習しませんか？」などと、状況に応じた学びも提案・提供できるかもしれません。

「アプリを立ち上げて学ぶ」のではなく、常にそばに学びのエージェントがいる。

必要なときにサポートがあり、深く学びたくなったら戻ってくる。

リアルであろうとオンラインであろうと「場に来ないと学べない」という従来の構造からシフトしていきたい。そんな“ジャストインタイム”の学びが可能になれば、サービスの在り方も変わってきます。これが、僕の考えるプロダクトの方向性です。











――常に接続されていて、個別性を踏まえた学びのチャンスを自然につかめる。とても魅力的な世界観ですね。

鈴木：学びと仕事の境目は、これからもっと薄くなっていくといいと思っています。

そうしたジャストインタイムで学べる環境づくりにも、グロービスのこれまでの知見や経験はさらに活かせる余地があると感じています。

今後は行動履歴だけでなく、より長期的な文脈での「持続的な個別化」が可能になってきます。「あなたのことをよく知っているから、こういう学びが良い」という提案ができる状態です。そのためのデータや技術は、すでにかなり揃ってきています。

鈴木：加えて、グロービスではベテラン講師がどのような状況でどのような問いかけをしているのか、そのパターンをモジュール化できないか、という取り組みも進めてきました。

こういった知見も活用できるのではと思います。

今の教室の授業も、とても良い学習体験だと思っています。

ただ、人間の脳の認知能力にはどうしても制約があり、短期間に集中して学ぶと、それだけ認知負荷も高くなる。





一方で、AIにはその制約がありません。理論上は、非常に大きな認知負荷を与えても処理し続けられる存在です。

もちろん現実的には限界もありますが、そうした特性が、これまでにない新しい学びの体験を生み出す可能性を秘めているのではないか。そこに、これからの教育の面白さがあると感じています。

鳥潟：グロービスには30年以上かけて培ってきた「効果的な教え方」があります。どんな問いを立て、どう考えてもらうと、どのような学びにつながるのか。これは教員育成も含めて蓄積してきた、グロービス独自の教育メソッドです。

このコンセプトを、AIにどうインストールできるか。

ここがひとつの大きなチャレンジだと思っています。

こうした知見は、グロービスにしかない出せないデータ・価値であり、競争優位性としても大きいですし、受講生にとっても非常に価値の高い体験になるはずです。

――AIによって、より繊細な感情や体験の好みまで踏み込んだ個別化も可能になるのでしょうか。

鈴木：過去にグロービス経営大学院で「教室でのリアル授業」と「Zoomでのオンライン授業」のアンケート結果を比較したことがあります。回答に使われる言葉を見てみると、形容詞がかなり違うんですね。教室の授業では「楽しい」「面白い」といった言葉が多く、Zoomの授業では「分かりやすい」「丁寧」といった表現が目立つ。

満足度自体は大きく変わらないのですが、体験の中身はかなり異なっているんです。教室での授業は感情体験が強く、Zoomは言語情報に依拠した学習になりやすい。











一般論として、感情を伴う体験のほうが記憶に残りやすく、学習効果も高いと言われています。だとすると、AIはどこまでそこに近づけるのか。

最近は、AIが感情的な要素をある程度取り込めるようにもなってきていますが、どこまで実現できるのかは、まさに挑戦したい部分です。もしそこがAIにはできない領域だとすれば、そこには人間にしか担えない価値が残るはずです。

だからこそ、議論するだけではなく、つくって試したい。

AIを使ってどこまでできるのかを実際にやってみて、その結果として改めて「人間の価値」が浮かび上がってくる。そんな挑戦をしていきたいと思っています。

――最後に、これからの時代にどのような人材が求められるのか、そしてそれに向けてグロービスはどのような学びの実現に取り組んでいきたいのか、改めてお聞かせください。

鳥潟：僕はこれからの時代、「全員がリーダーになれるポテンシャルを持つ」と考えています。これまでの組織では、一部のリーダーが戦略を描き、多くの人がそれを実行する、という分業が一般的でした。でも今は、「どう実現するか」という部分は、かなりの部分をAIが代替できる時代になっています。

だからこそ、一人ひとりがリーダーとして「どんな問いを立てるのか」「何を実現したいのか」を自分で設定できることが、これまで以上に重要になります。

これは、グロービスが大切にしてきた「志」と強く結びついています。自分は社会をどうしたいのか、どんな課題を解決したいのかを言語化できる必要があるということです。

末永：世の中には「発生型の課題」と「設定型の課題」があります。

分かりやすい発生型の課題は徐々に解消されつつある一方で、これから人間が向き合うべきなのは「設定型の課題」です。

その際重要になるのは、「AIを使えば、そもそも仕事の形自体を変えられるのではないか」という、一段飛ばした発想です。たとえば、プロジェクトマネジメントを「AIで支援する」のではなく、「AIが担う」前提で再設計する。そうした発想を夢想できる力、妄想できる力が、2026年以降はより重要になってくると思います。

そのためには、単にAIを使うだけでなく、自分の業務を棚卸しし、設定した課題を実現するためにはどこをAIに任せるか？どう再設計するか？を考える思考力が重要になります。そうした事例を、グロービスの中でも数多く生み出し、教育コンテンツとして社会に提供していきたいと考えています。

鳥潟：AIによって様々なことが可能になるからこそ、テクノロジーを前提として正しく理解し、コントロールする力は求められていきますね。

問いを設定したのち、重要なのが「判断する力」そして「倫理観」です。

出来上がったものが本当に良いのか、誰の役に立つのか。利用者や顧客の感情に寄り添い、「これなら喜んでもらえる」「この課題を本質的に解決できる」と判断できる、極めて人間的な力だと思います。

加えてAIは何でもできてしまうからこそ、「できるからやる」ではなく、「やるべきかどうか」を判断するのも重要。人としてどうあるべきかを考え、リスクやガバナンスを含めて判断できることも、これからのリーダーにはますます求められると思います。

末永：実行フェーズでは、AIと一緒に働くことが前提の時代になっていくでしょう。今はまだ、AIは壁打ち相手のような存在ですが、今後は人と同じくらいの業務量をこなせる「AIパートナー」と一緒に仕事をするのが当たり前になるかもしれません。

しかも1体ではなく、複数のAIを使いこなしながら、より大きなことを実現していく。

そうした働き方は、リーダーだけでなく、すべてのビジネスパーソンに求められていくのではないでしょうか。











――最初に挙がった「志」や「やりたいこと」を深く突き詰め、定まっていれば、その後に求められるポイントも、自然と満たされていきそうです。

鳥潟：だからこそ、最初の「問いの設定」は極めて重要ですし、意外と一人では考えきれない部分でもあります。仲間と議論したり、グロービス経営大学院の志科目で行っているように、歴史上の偉人に触れながら自分のありたい姿を考えたり、まだ十分に言語化・体系化されていないアプローチも多い。

この「志を醸成するプロセス」にAIがどう関われるのかのかは、考えていきたいテーマですね。正直、まだ明確な答えはありませんが、将来的にとても重要な領域になると感じています。

鈴木：20年前のグロービス経営大学院設立以来掲げてきた「創造と変革の志士」という言葉は、今もまったく色あせていないと思っています。

AI、とりわけ生成AIの登場によって、専門分野を越境するハードルは一気に下がりました。かつてはレオナルド・ダ・ヴィンチのような「万能の天才」は特別な存在でしたが、今は多くの人が“プチ・ポリマス”――多岐にわたる分野で知識や才能を持つ人になれる時代です。以前は、「やりたいけれど、スキルがない」「リソースがない」と、できない理由ばかりが目につきました。でも今は、やろうと思えば実現できない理由は、かなり少なくなっている。だからこそ、「何をつくりたいのか」「どう変革したいのか」という志の重要性が、以前にも増して高まっています。

その一方で、どんな志を描くのかという部分では、人間同士が刺激し合い、共に学ぶ場の価値はこれからも残り続けると思います。AIと人間をうまくブレンドした学習環境の中から、「創造と変革の志士」が次々と生まれてくる。そんな未来を、個人的にもとても楽しみにしています。

















AI活用を全社の意思決定と現場実装に結びつけること、そしてAIによって学びを再定義すること。グロービスはこの二つを同時に進めながら、組織と教育の変革に取り組んできました。





AIと共に考え、意思決定し、行動できる人材をいかに育てるか――その問いに向き合いながら、グロービスは今後も、学びと人材育成の新しい可能性を切り拓いていきます。





グロービス

