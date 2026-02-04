バレンタインデーは花に囲まれる優雅な体験をアートアクアリウム美術館で！ バレンタインペアチケットを数量限定販売！
アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、2026年2月9日(月)～15日(日)にご利用いただける、バレンタイン特別ペアチケットを限定販売いたします。
現在開催中の特別企画「Flower Aquarium Gala ～金魚と花の彩展～」（特別企画の会期は2月25日まで）をペアでお得にお楽しみいただけます。
特別な人と行きたい場所としてアートアクアリウム美術館が贈る、バレンタイン限定チケットです。
今年のバレンタインは、金魚と花の彩展で思い出に残る体験を！
■バレンタインペアチケット概要
2名様ご入場いただけるペアチケットです。
【販売期間】2026年2月4日(水)～ ※前日までの販売。ただし、なくなり次第終了
【利用期間】2026年2月9日(月)～2月15日(日)
【特別料金】4,500円（税込）/2名 ※通常料金 5,000円（税込）/2名
※２名様ご一緒にご入場ください
アートアクアリウムチケットサイトにてご購入ください https://ticket.artaquarium.jp/
■開催中の企画展
特別企画「Flower Aquarium Gala ～金魚と花の彩展～」
2025.11.28～2026.2.25
この冬、アートアクアリウムが花に囲まれる
冬の季節を鮮やかに彩る、“花と金魚の共演”
今冬のアートアクアリウムは、人々が花に託した「美・想い・変化・季節」を表現した演出でより情緒のあるアプローチの金魚鑑賞と没入体験をお届けします。
彩り鮮やかな祝宴・祭典を意味する“GALA”。まさに金魚と花の彩りが重なる特別な演出が広がります。
寒い冬の季節こそ、目も心も踊らせてくれる鮮やかな花と金魚の幻想的な共演をお楽しみください。
金魚の回廊『移ろいの華 ephemeral bloom』花の演出 日比谷花壇
NEO花魁 『大輪の花宴』花の演出 ALL GOOD FLOWERS
施設概要
施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）
入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/
当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）
所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）
アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結
・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分
・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分
・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分
営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00
休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が
ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）
公式HP http://artaquarium.jp/
公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/
TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official
Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial
X https://twitter.com/artaquarium_jp
ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。
お荷物用のロッカーはございません。
主催 株式会社Kiranah Resort
企画・制作 株式会社Amuseum Parks
運営 株式会社Amuseum Parks
協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越