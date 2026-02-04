日本オラクル株式会社

東京 ― 2026年2月4日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は本日、株式会社ブルボン(https://www.bourbon.co.jp/)（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶）が、販売、サプライチェーンなどのオンプレミスの業務システムを「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」上の「Oracle Base Database Service(https://www.oracle.com/jp/database/base-database-service/)」へ移行したことを発表します。本取り組みにより、システム性能の強化とともに、ITコスト削減を見込んでおり、高品質な商品へのさらなる投資が可能になります。

1924年創業のブルボンは、「ルマンド」や「アルフォート」などのビスケットを中心に、チョコレート、米菓、キャンデーなど多岐にわたるカテゴリの商品を生産しており、安全で安心な実質価値の高い商品やサービスを安定的に提供しています。「供給を止めない」という使命は、IT基盤にも受け継がれており、今回のクラウド移行は、事業継続性と信頼性の一層の強化を目的として推進しました。

ブルボンは、社内に分散していた「Oracle Database」の統合基盤として「Oracle Database Appliance」を採用し、ライセンスの最適化、運用負荷の軽減などを進めてきました。「Oracle Database Appliance」の保守期限や将来拡張、DR（災害対策）サイト構築を見据え、OCI上の「Oracle Base Database Service(https://www.oracle.com/jp/database/base-database-service/)」の採用を決定しました。「Oracle Cloud Lift Services(https://www.oracle.com/jp/cloud/cloud-lift/)」によるアセスメントの結果、従前と同等の性能を維持できる最適構成が明確になりました。

移行計画では、旧バージョンのデータベースからの移行に伴うSQLへの影響を事前に特定し、アプリケーション改修を最小限に抑制しました。「Oracle Support Rewards(https://www.oracle.com/jp/cloud/rewards/)」を活用して、オラクル製品のテクノロジー・サポート費用の約25パーセントを充当することで、OCIから得られる価値を一層高められると見込んでいます。DRサイトを「Oracle Cloud」の国外にあるリージョンに置くことで、事業継続性の強化を実現しています。

OCI環境の構築と移行は、株式会社アシストの支援のもと、段階的に実施しました。まず、移行対象システムの検証が可能な環境をOCI上に構築し、並行して本番環境を整備しました。続いて、運用管理基盤の構築やDRサイトへのレプリケーション設定を行い、本番運用に必要な体制を整えました。

今回移行した業務システムがOCI上で安定稼働していることを受け、今後は給与・人事や受注系の販売システムなどについても、順次OCIへ移行する計画です。

株式会社ブルボン デジタル推進部 システム開発課 渡邉 淳一氏は次のように述べています。「当社は、安全かつタイムリーに商品をお届けし、お客様に常にご満足いただくことを使命としています。変化の激しい市場で俊敏にスケールしていくうえで、テクノロジーは極めて重要です。OCI上の『Oracle Base Database Service』へ移行したことで、業務システムにおける性能とコストの最適なバランスを実現し、事業継続性も強化しました。OCIによりシステムのレジリエンスを高めることで、当社が大切にしてきた高品質で安心・安全な製品を、今後も安定してお届けできると確信しています。」

