【株式会社インフィニティエージェント】Googleが主催する「2025Agency Excellence Awards」において、日本の「クリエイティブ活用」部門を受賞

株式会社インフィニティエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡田裕平）は、このたび、Googleが主催する、Agency Excellence Awardsの「クリエイティブ活用」部門を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

この表彰プログラムはGoogleが世界各国において2025年、最も優秀な広告代理店、およびGoogleの広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献した代理店の取り組みを表彰するものです。今回の受賞は日本における当該部門で最も優れた成果を表彰されたことを意味します。





今回のAgency Excellence Awardsは当社にとって初エントリーとなりましたが、結果として全7部門中3部門でファイナリストにノミネートされ、「クリエイティブ活用」部門において受賞を果たすことができました。

今回受賞した「クリエイティブ活用」部門は、当社DX事業部が運営するサービス「リノベステーション」の広告運用において、GeminiをはじめとするAIを活用したクリエイティブ検証施策の事例が評価されたものです。Googleが定める審査基準に基づき、厳正な審査を経て部門受賞者として選出されました。



■本表彰プログラムについて

Agency Excellence Awards は、Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献と職場環境の改善に自社で努め、特に優れた実績を上げた最前線の代理店を表彰するものです。日本における Agency Excellence Awards では、以下の 7 部門について優秀な業界リーダーを表彰しています。



●検索の革新:カスタマージャーニーに沿って顧客に効果的にリーチするデジタルマーケティングソリューションを認識し、ツールを使用してコンバージョンを促し、エンゲージメントを高めた代理店が表彰されます。

●オンライン販売:P-MAXやインテント マッチなどのソリューションでリアルタイムのパフォーマンスを最適化し、eコマースの成功を促進して新たな機会を発掘するキャンペーンを実施した代理店が表彰されます。

●メディア統合:テクノロジーとクリエイティビティを融合させ、AIなども活用しながら、デジタルメディアやコネクテッドテレビ（CTV）へのシフトといった視聴環境の変化に対応し、統合されたメディア戦略で、ブランド認知度の向上とユーザー行動の促進を両立させ優れた成果を上げた代理店が表彰されます。

●測定ソリューション:質の高いファーストパーティデータを効果的に活用し、広告主と顧客の関係を強化することで、長期的なビジネス成長の土台を築くなど、プライバシーを重視しつつ、正確な効果測定を実現し持続的な測定基盤を構築した代理店が表彰されます。

●見込み顧客の発掘:P-MAXやインテントマッチなどの AI を活用したソリューションを駆使して、潜在的な需要を的確に捉え、コンバージョン価値の最大化するなど、質の高い見込み顧客を大規模に発掘し、新たなビジネス機会を創出した代理店が表彰されます。

●クリエイティブ活用:Googleのクリエイティブツールや AIソリューションを駆使し、多様なクリエイティブアセット、特に動画を活用して、重要なタイミングでターゲットオーディエンスにリーチし、広告主のビジネス成果を拡大させた代理店が表彰されます。

●グローバル成長:Googleの広告ソリューションやAIツールを戦略的に活用し、広告主の海外展開を

成功に導き、グローバル市場で著しい成長を達成した代理店が表彰されます。

日本の受賞者一覧はhttps://agencyexcellenceawards.withgoogle.com/intl/ja_jpでご覧いただけます。



当社は今後も、Google広告をはじめとするデジタルマーケティングソリューションを活用し、クライアントの課題解決とビジネス成長に貢献してまいります。

■株式会社インフィニティエージェントについて

【所在地】

〒102-0071

東京都千代田区富士見一丁目 8 番 19 号 住友不動産千代田富士見ビル 2F

【設立年月日】2015 年 5 月 15 日

【代表者】代表取締役 岡田 裕平

【貸金業登録番号】東京都知事(2)第 31833 号

【宅建業登録番号】東京都知事(1)第 106343 号

【所属団体】EO Tokyo Central

【コーポレートサイト】https://infinity-agent.co.jp/

【採用サイト】https://infinity-agent.co.jp/recruit/



当社は、「セールスとデジタルを駆使し無限の可能性を引き起こす」というミッションを掲げ、セールスとデジタルマーケティングを強みとしてお客様への価値提供を追求しております。デジタルマーケティングに関する総合的なコンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」及び不動産・リフォーム業界を中心に「セールス」と「デジタルマーケティング」を掛け合わせることで産業のDX化を目指す「DX事業」を展開しております。



【デジタルマーケティング事業】https://infinity-agent.co.jp/service/dm/

【DX事業】https://infinity-agent.co.jp/service/dx/

- Google「2025 Premier Partner」- LINEヤフー Sales Partner 2025年下半期「select」認定- Meta「Business Partners」認定- Microsoft「パートナー」認定- HubSpot「Certified Partner」- Criteo Certified Partners 「Bronze」- 2019年、2020年、2021年、2024年、2025年、2026年「ベストベンチャー100」へ選出※「ベストベンチャー100」は、イシン(株)が提供する法人向け優良会員制サービスです。エントリーした企業の中から、厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100 社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。- 2020年、2021年、2024年、2025年「働きがいのある会社」ランキングでベストカンパニーに選出- 第16回千代田ビジネス大賞「優秀賞」を受賞