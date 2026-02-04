中国新作ドラマ「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」2026 年 2 月 4 日（水）本日より U-NEXT にて独占先行配信開始&DVD リリース！本編第1話特別公開！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

「玉骨遥（ぎょっこつよう）」のファン・イールン、「夢華録（むかろく）」のリン・ユン、

さらに「花令嬢の華麗なる計画」「劉皇后の仰せのままに」の人気脚本家が手がける注目作、

爽快ラブコメ時代劇「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」が、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社の配給により、2026年2月4日（水）よりU-NEXTにて独占先行配信開始＆DVDリリースいたします。リリースを記念し、本編第1話を本日より公式YouTube にて特別公開いたします！

お家再興のため婿探しに奔走する令嬢と、敵国の陰謀を追うツンデレ若様――最悪の出会いから始まる二人の関係は、やがて恋と策略が交錯する波乱の展開へ。ヒロイン・令嬢を演じるのは「夢華録」で

注目を集めたリン・ユン。美しさと知略を武器に、ピンチを切り抜ける勇敢な女性像を見事に体現。

そして若様役には、「玉骨遥」など大ヒット時代劇で知られるファン・イールン。冷徹な誤解から

始まり、恋に落ちて紳士的なスイート男子へと変化する姿は必見です。さらに、ヒロインをめぐる

イケメン貴公子たちの甘く刺激的なバトル、軽快なコメディシーン、そして胸キュン必至のロマンス

まで、見どころ満載！豪華な衣装と美術、そして軽快な掛け合いが生み出す胸キュン必至のラブコメ

時代劇『恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～』、ぜひお見逃しなく！

●第1話を公式YouTubeにて特別公開！

公式YouTube：https://youtu.be/ubRZmSD2jro(https://youtu.be/ubRZmSD2jro)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ubRZmSD2jro ]

公開された第1話では、芤陽（けいよう）の名門・羅（ら）家の令嬢、羅令簱（られいよ）が登場。両親を早くに亡くしながらも美しく聡明に育った彼女は、花信礼（かしんれい）の日を迎えていた。代々、娘を嫁に出さず婿を迎える家柄である羅家だが、金に目がくらんだ伯父夫婦が結納金欲しさに、羅令簱を御曹司・范清辰（はんせいしん）に嫁がせようと画策するという波乱の幕開けが描かれる。追い詰められた羅令簱は、妹の羅雲婳（らうんかく）と侍女の霊犀（れいせい）とともに婚儀からの逃亡計画を立てるが…！？ 一方その頃、敵国・北褚（ほくちょ）の一行を追う陸繇（りくいん）が范（はん）家へ忍び込み、2人の思惑が交錯する中で事態は思わぬ方向へ――。それぞれ譲れぬ目的を胸に動き出す登場人物たちが、これからどんな駆け引きと運命のうねりを巻き起こすのか、ぜひご期待ください！

【話題沸騰！各種ランキングで堂々の首位獲得！】

猫眼 アイドルドラマ 有効再生数 月間ランキング1位

猫眼 アイドルドラマ 有効再生数 週間ランキング2週連続1位

猫眼 アイドルドラマ 熱度週間ランキング 2週連続1位

猫眼 有効再生数 2億突破（※2025.3.19時点）

●「玉骨遥（ぎょっこつよう）」ファン・イールン×「夢華録（むかろく）」リン・ユン 麗しの眼福スターが「花令嬢の華麗なる計画」人気脚本家と最強タッグ！

「祝卿好＜しゅくけいこう＞～永遠の幸せを君に～」の原作者による人気小説を「花令嬢の華麗なる計画」「劉皇后の仰せのままに」などを手がけた脚本家ワン・ホンが脚色し、ラブコメ時代劇としてドラマ化！ その主演を務めるのは、「長歌行」「玉骨遥（ぎょっこつよう）」ほか大ヒット時代劇に次々と出演し、多彩な演技力と甘いマスクでファンを魅了しているイケメンスター俳優ファン・イールン。今回は、敵国が絡む陰謀と両親の死の真相を追う文武両道でツンデレな若様役を熱演！ 最初はヒロインを腹黒女子だと誤解して冷たくあしらうが、恋に落ちてからは紳士的なスイート男子へと変化する姿を披露し、視聴者のハートを掴んだ！ そして、ヒロインを演じるのは、「夢華録（むかろく）」でメインキャラクターの1人を演じて大きな注目を集めた若手美人女優リン・ユン。本作では、お家再興のため婿探しに奔走する策略家の令嬢役に挑戦！ 美しさと賢さを武器に、さまざまなピンチを切り抜ける勇敢で大胆な性格でありながら、純粋で優しい部分も兼ね備える魅力的な女性を見事に表現し、多くの支持を得た！ 愉快なコメディシーンの掛け合いから甘いロマンスまで、2人の演技の相性は抜群！ ドラマ全体に軽快なリズムを生み出す最高のケミストリーに釘付けになること間違いなし！

● 自立心旺盛な令嬢が婿候補に選んだのは、好条件だけど秘密のあるツンデレ若様！？策略家カップルの駆け引きロマンスと貴公子たちのラブバトルに胸キュン必至！

両親の遺産を受け取って家を再興するため、婿をもらいたい羅令簱（られいよ）は、他家に嫁がされそうなところを逃げ出して遠い親戚の陸（りく）家を頼ることに。道中で怪しい仮面の男と最悪な出会いをするが、その男の正体は陸家の若様・陸繇（りくいん）だった！ 陸家に世話になることになった羅令簱は陸繇が仮面の男だと気づかぬまま、ハイスペックな彼を婿候補にロックオン！ 一方、羅令簱に気づいた陸繇は印象最悪の彼女を警戒。あざとい策略で猛アピールする羅令簱と、それを何とか避けようとする陸繇のドタバタな駆け引きロマンスが繰り広げられていく！ 同じ屋敷内で過ごすうちに、互いの誤解は解けていき、心の距離が縮まる2人。しかし、羅令簱に惚（ほ）れる皇子や彼女と結婚するはずだった御曹司が登場し、イケメン貴公子たちの恋愛バトルが勃発！ さらに、陸繇に嫁ぎたい女性たちが陸家に集結し、若様争奪戦に！？ 彼らの恋模様は一筋縄ではいかず、次から次へと波乱の展開が巻き起こる！ そんな中で、陸繇が追っていた両親の死の真相に、羅（ら）家が関わっていることが判明。予想もしなかった2人の繋がりが明らかになっていく。最初から最後まで見どころ満載で、見るものを飽きさせない本作。ストレスを感じることなく笑って楽しめると高評価を得て、猫眼アイドルドラマ有効再生数月間ランキングで1位に輝いた！

●脇役のキャスト陣もイケメン揃い！最旬の美男美女たちがときめくロマンスをさらに盛り上げる！

羅令簱に恋をする強く頼もしい第五皇子の衡陽（こうよう）王役は、「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」などに出演する実力派イケメン俳優チャールズ・リンが熱演！ 羅令簱の行方を追い執着する御曹司・范清辰（はんせいしん）役にはIXFORMの元メンバーで、美しいビジュアルに定評があるドン・シアオツー。そして、陸繇の盟友で誠実な第七皇子・常宜（じょうぎ）王役は、「古相思曲～君想う、千年の調べ～」で主演を務めたグオ・ジアナン。陸繇の心優しい従兄弟（いとこ）・陸顕（りくけん）役を「ラブ・ヒーロー～私のカレはイケメン消防士～」などに出演する若手俳優ダン・ジンヤオが爽やかに演じている！ さらに、羅令簱を手助けする男装の令嬢・周揚霊（しゅうようれい）役を「墨雨雲間（ぼくううんかん）～美しき復讐～」のジャオ・チン。「星漢燦爛＜せいかんさんらん＞」でヒロインの子供時代を演じた子役のリー・ジーモーや、「安寧録～海棠に降る光～」リー・ジアシン、「永夜星河（えいやせいが）～シークレット・ラブミッション～」ラオ・ジアディーなど次世代美人女優たちも多数出演し、明るく楽しいロマンスに彩りを添えている！

【STORY】

かつて芤陽（けいよう）の名門だった羅（ら）家の令嬢・羅令簱（られいよ）は、役所に保管されている両親の遺産を取り戻して家を再興するため、優れた婿養子を探していた。しかし、金に目がくらんだ伯父夫婦によって、名家の御曹司・范清辰（はんせいしん）に嫁がされそうになる。そこで、妹の羅雲婳（らうんかく）と侍女の霊犀（れいせい）とともに、婚儀からの逃亡を計画。婚儀当日、羅令簱は計画を実行に移そうとするが、一方で陸（りく）家の若様・陸繇（りくいん）が、敵国・北褚（ほくちょ）と通じる裏切り者を暴こうと疑惑のある范（はん）家に密（ひそ）かに忍び込んでいた。陸繇は羅令簱の計画に巻き込まれたせいで賊として追われる身となり、屋敷内は大混乱。まんまと逃げ出した羅令簱は、遠い親戚を頼ろうと船に乗り込む。その夜、お腹が空いたという妹のために羅令簱は魚釣りをするが、釣れたのは怪我で重傷を負った陸繇で…！？

【STAFF】

原作：伊人睽睽「怎敵她千嬌百媚」

監督：ホアン・インシアン（黄穎湘）「花間一傾城（原題）」

脚本：ワン・ホン（汪洪）「花令嬢の華麗なる計画」

【CAST】

ファン・イールン（方逸倫）「玉骨遥（ぎょっこつよう）」

「一念関山(いちねんかんざん)-Journey to Love-」

リン・ユン（林允）『人魚姫』「夢華録（むかろく）」

チャールズ・リン（林柏叡）「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」

グオ・ジアナン（郭迦南）「古相思曲～君想う、千年の調べ～」

ドン・シアオツー（蠟孝慈）「東宮の花嫁～月夜に咲く、真実の愛～」

ダン・ジンヤオ（単敬堯）「ラブ・ヒーロー～私のカレはイケメン消防士～」

「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」商品情報

【DVD】https://lnk.to/koinoitte(https://lnk.to/koinoitte)

DVD-SET1 2026年2月4日(水)発売

17,600円（税抜16,000円）/ UNBF-1023/6枚

第1話～第12話収録／本編約540分／仕様：アウターケース付き 封入特典：リーフレット（4P)

DVD-SET2 2026年3月4日(水)発売

17,600円（税抜16,000円）/ UNBF-1024/7枚

第13話～第26話収録／本編約630分＋特典約30分／仕様：アウターケース付き

特典映像：メイキングなど 封入特典：リーフレット（4P)

＜仕様＞16:9 スコープサイズ/カラー/字幕：日本語/音声：中国語 2ch ステレオ ドルビーデジタル

※レンタルDVD リリース

2026/2/4(水)Vol.1-6 2026/3/4(水)Vol.7-13

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

【配信】https://t.unext.jp/r//koinoitte(https://t.unext.jp/r//koinoitte)

2026 年2 月 4 日（水）より U-NEXT にて独占先行配信開始

第 1 話～第 12 話 2026/2/4(水)配信開始

第 13 話～第 26 話 2026/3/4(水)配信開始

※商品デザイン/組枚数/仕様/配信日は予告なく変更になる可能性がございます。

公式サイト： https://nbcuni-asia.com/sp/koinoitte/(https://nbcuni-asia.com/sp/koinoitte/)

トレーラー： https://youtu.be/n87LlbXCgDg(https://youtu.be/n87LlbXCgDg)

(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

原題：怎敵她千嬌百媚 /製作：2025年/中国/全24話/

2025年2月13日～3月2日、Tencent Video（騰訊視頻）にて独占配信、全26話

権利元：NBCユニバーサル・エンターテイメント