【先着20名様限定】六本木で“1貫200円”の赤酢寿司コース体験！1.5万人超が来店した「本格江戸前寿司15貫＼3,000コース」を限定開催┃鮨カゲロウプロジェクト
株式会社ビリオンフーズ（本社:東京都品川区 代表:中村雄斗）の若手スタッフが、六本木 鮨 無垢の一部を間借りして、『本格赤酢寿司コース15貫3,000円(税込3,300円)』を提供する鮨カゲロウプロジェクトを期間限定で開催いたします。
2月限りの限定復活 鮨 カゲロウプロジェクトとは？
“限られた期間だけ現れ、消える”その姿が“蜉蝣（カゲロウ）”のようであり、
若手の強い熱気を景色が揺らいで見える陽炎（カゲロウ）に例えて命名しております。
これまでに15000名以上のお客様が体験した、
若手寿司職人の育成を目的とした実践型プロジェクトです。
本格江戸前寿司「鮨あさひ」を手掛けたチームが監修し、
赤酢シャリや豊洲で直接買い付けの旬魚を使った本格的な江戸前スタイルを、
“誰もが気軽に楽しめる価格”で提供しています。
過去の開催よりも価格をさらに下げて実施した内容そのまま2月もお届け、
スタッフ自身が早朝の豊洲市場で直接買い付けを行うことで、
コストを抑えながらもネタの質は過去最高を実現しています。
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/sushi-hakugin/reserve
URLをクリック後、鮨カゲロウをカテゴリを選択してご予約にお進みください。
プラン紹介
鮨カゲロウ15貫コース 3,000円（税込3,300円）
とにかく寿司を堪能したい方におすすめのコースで、
赤酢の香りが立ち上がるシャリに、旬魚が重なり合う15貫。
この価格とは思えない本格的な江戸前寿司をご堪能いただけます。
＜内容一例＞
水蛸の握り／平目の握り／真鯛の握り／勘八の握り／真鯵の握り／帆立の握り／かますの握り／本鮪の握り／春子鯛の握り／イカの握り／小肌の握り／〆鯖の握り／漬けマグロの握り／白身トロたくの手巻き／穴子の手巻き
鮨カゲロウ＋（プラス）16品コース 4,000円（税込4,400円）
季節料理と寿司を交互に楽しむ、贅沢な全16品構成。
寿司と四季の味覚を一度に楽しめる、“もう一歩先の鮨カゲロウ体験”です。
＜内容一例＞
季節のお浸し／水蛸の握り／平目の握り／真鯛の握り
／季節のお造り／勘八の握り／真鯵の握り／帆立の握り／季節の一品／かますの握り／本鮪の握り／春子鯛の握り／小肌の握り／奥久慈卵黄白身トロたく小丼／穴子の手巻き／お吸い物
開催期間：2026年2月6日（金）～2月28日（土）
場所：六本木 鮨 無垢／鮨 白銀
東京都港区六本木7丁目14-7 トリニティビル B1F
（六本木交差点より徒歩30秒／日比谷線4a出口すぐ）
営業時間：12:00～22:30（最終入店 20:30）
定員：1日20名様限定（1～2名様でのご案内）
価格：
鮨カゲロウ15貫コース 3,000円（税込3,300円）［70分制］
鮨カゲロウ＋16品コース 4,000円（税込4,400円）［100分制］
予約：事前予約制・定員に達し次第受付終了
備考：お飲み物は、間借り元の「鮨 無垢／白銀」にて追加注文可能
ご予約はWEBのみにて受付、お電話でのご予約はご遠慮くださいませ。
六本木 鮨 無垢/白銀のご紹介
2022年11月16日にOPENして以来、国内外問わずたくさんの寿司好きを楽しませ続けている江戸前寿司屋
“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” として、
出口によっては六本木駅から徒歩1分以内の超好立地にもかかわらず、
20品のコースを1万円未満で提供するお店です。
なので、
こちらのコース自体もコスパの良さが評判で、とてもおすすめです。
日本酒にも力を入れていて、
寿司コースに合わせたSAKEペアリングプランも提供しております。
お店が広いので、
それぞれ内装等が異なる2つの店舗に分けて運営するという面白い試みをしているお店です。
サポートスタッフより
今回の企画を応援したいと思ったのは、
ここに集まる卵たちの“想い”に心を動かされたからです。
「海外に行って、本当の寿司がなかった」
「手に職をつけて、自分に自信を持ちたい」
「ただ、寿司が好きなんです」
「自分の手で握ったもので、人が喜ぶ瞬間を見たい」
寿司職人を目指す動機が“好き”や“悔しさ”や“憧れ”で、それを原動力に前へ進もうとしている方々。
そんな想いに応えられる環境をつくりたい、
そしてその挑戦をお客様と一緒に応援したい。
このプロジェクトは、そんな気持ちから生まれました。
どうかこの期間中、
彼らの一貫一貫に込められた想いを感じながら、
未来の職人たちの挑戦を応援していただけたら嬉しいです！
鮨カゲロウプロジェクト運営会社情報
◯人材募集中
将来自分の寿司店を持ちたい方や海外で活躍したい方、
日本酒やサービスを学びたい方、積極採用中です！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w9h7W9gNMxM ]
◯採用案内詳細
https://billionfoods.co.jp/recruit
https://sushi-asahi.com/recruit
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◼︎設立：2012年3月
◼︎URL： https://billion-foods.studio.site